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E.C.VITÓRIA

Diretor explica perfil de contratações: "Vitória não é o Real Madrid"

Sérgio Papellin apresentou o zagueiro Darlan Dutra nesta sexta-feira, 18

João Grassi
Por
Darlan Dutra e Sérgio Papellin
Darlan Dutra e Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Durante a apresentação do zagueiro Darlan Dutra, nesta sexta-feira, 18, na sala de imprensa do Barradão, Sérgio Papellin voltou a falar sobre o “perfil” de contratações buscadas pelo Esporte Clube Vitória.

Em entrevista coletiva, Papellin elogiou as credenciais recebidas pelo sobre Darlan, que foi destaque na Série D do Brasileirão pelo Gama. O executivo de futebol deixou claro que o clube baiano mira atletas que ainda estão em crescimento no futebol nacional.

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“Darlan tem o perfil que precisamos no Vitória. Jogadores jovens e que ainda queiram aparecer no mercado nacional. Gosto muito desse perfil de jogador, que está chegando ainda sem tanto destaque no futebol brasileiro e com potencial para crescer muito”, explicou Papellin.

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Papellin também afirmou que “o Vitória não é o Real Madrid” e, por isso, não pode reforçar o elenco com grandes estrelas devido ao orçamento limitado.

“Estamos felizes de trazer um jogador com esse perfil pra cá, porque é o perfil que nos interessa. O Vitória não é o Real Madrid para contratar jogadores da Seleção Brasileira. Temos que garimpar muito o mercado para encontrar jogadores que queiram crescer aqui”, disse o diretor.

Darlan Dutra no Vitória

Apesar de ter sido apresentado nesta sexta, Darlan Dutra já ficou no banco de reservas durante o empate com o Mirassol, no último domingo, 13.

O defensor volta a ficar disponível para estrear neste domingo, 20, às 16h, quando o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Darlan Dutra durante a chegada do Vitória no Maião
Darlan Dutra durante a chegada do Vitória no Maião - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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