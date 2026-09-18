DUELO PELO G4
Sem Viveros, Athletico aposta em reforço de R$ 20,3 mi contra Bahia
Artilheiro do Brasileirão está suspenso, e 3ª contratação mais cara do clube vai ganhar oportunidade
Para o duelo contra o Esporte Clube Bahia, neste domingo, 20, às 19h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Athletico não contará com seu principal jogador: Kevin Viveros. O atacante é o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols.
O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada, contra o Coritiba, e terá de cumprir suspensão automática diante do Bahia. Dessa forma, o técnico Odair Hellmann deve optar por Kerwin Vargas para substituir o artilheiro.
Vargas foi contratado pelo Athletico na última janela de transferências, que fechou na sexta-feira passada, 11, por cerca de US$ 4 milhões, o equivalente a R$ 20,3 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O atacante estava no Charlotte FC, que disputa a MLS, liga norte-americana.
Terceira maior contratação da história do Athletico
No ranking de contratações do Athletico, Kerwin Vargas ultrapassou o meia argentino Bruno Zapelli, contratado em 2024 por R$ 19,3 milhões. O atacante fica atrás apenas de Kevin Viveros, que custou R$ 27,5 milhões aos cofres rubro-negros, e de Vitor Roque, por quem o clube investiu R$ 24 milhões em 2022.
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Confira o top 5 de contratações do Athletico
- Kevin Viveros — R$ 27,5 milhões, em 2025
- Vitor Roque — R$ 24 milhões, em 2022
- Kerwin Vargas — R$ 20,3 milhões, em 2026
- Bruno Zapelli — R$ 19,3 milhões, em 2023
- Leo Godoy — R$ 19 milhões, em 2024
Números de Kerwin Vargas pelo Athletico
Desde que chegou ao Athletico, no início de agosto, Kerwin Vargas disputou sete partidas pelo clube. O atacante marcou um gol, contra o Red Bull Bragantino, e deu uma assistência diante do Botafogo.