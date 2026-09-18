Sem Viveros, Athletico aposta em reforço de R$ 20,3 mi contra Bahia

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Para o duelo contra o Esporte Clube Bahia, neste domingo, 20, às 19h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Athletico não contará com seu principal jogador: Kevin Viveros. O atacante é o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols.

O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada, contra o Coritiba, e terá de cumprir suspensão automática diante do Bahia. Dessa forma, o técnico Odair Hellmann deve optar por Kerwin Vargas para substituir o artilheiro.



Vargas foi contratado pelo Athletico na última janela de transferências, que fechou na sexta-feira passada, 11, por cerca de US$ 4 milhões, o equivalente a R$ 20,3 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O atacante estava no Charlotte FC, que disputa a MLS, liga norte-americana.



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Terceira maior contratação da história do Athletico

No ranking de contratações do Athletico, Kerwin Vargas ultrapassou o meia argentino Bruno Zapelli, contratado em 2024 por R$ 19,3 milhões. O atacante fica atrás apenas de Kevin Viveros, que custou R$ 27,5 milhões aos cofres rubro-negros, e de Vitor Roque, por quem o clube investiu R$ 24 milhões em 2022.



Confira o top 5 de contratações do Athletico

Kevin Viveros — R$ 27,5 milhões, em 2025

Vitor Roque — R$ 24 milhões, em 2022

Kerwin Vargas — R$ 20,3 milhões, em 2026

Bruno Zapelli — R$ 19,3 milhões, em 2023

Leo Godoy — R$ 19 milhões, em 2024

Números de Kerwin Vargas pelo Athletico

Desde que chegou ao Athletico, no início de agosto, Kerwin Vargas disputou sete partidas pelo clube. O atacante marcou um gol, contra o Red Bull Bragantino, e deu uma assistência diante do Botafogo.