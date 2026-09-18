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NORDESTÃO SUB-20

CBF altera data da final entre Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste

Duelo de ida foi remarcado

Téo Mazzoni
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Duelo de ida, que aconteceria neste sábado, 19, foi remarcado para domingo, 20, às 16h, no estádio Presidente Vargas
Duelo de ida, que aconteceria neste sábado, 19, foi remarcado para domingo, 20, às 16h, no estádio Presidente Vargas - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma alteração na programação da final da Copa do Nordeste Sub-20. O confronto de ida entre Esporte Clube Bahia e Fortaleza, que estava marcado para este sábado, 19, foi remarcado para o domingo, 20.

A partida será disputada às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). De acordo com a CBF, a mudança aconteceu por ajuste de tabela, após solicitação da Diretoria de Competições da entidade.

Com a alteração, Bahia e Fortaleza entram em campo no domingo para iniciar a disputa pelo título da competição regional na categoria Sub-20.

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Decisão em Feira de Santana

O segundo e decisivo confronto da final está mantido para o dia 26, às 15h. O duelo de volta acontecerá na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA).

Bahia busca título após vice-campeonato

Na edição de 2025 da Copa do Nordeste, o Bahia chegou à final, mas terminou a campanha com o vice-campeonato após perder para o Ceará em plena Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

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cbf Copa do Nordeste Sub-20 Esporte Clube Bahia

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