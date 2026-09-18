CBF altera data da final entre Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste

Siga o A TARDE no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma alteração na programação da final da Copa do Nordeste Sub-20. O confronto de ida entre Esporte Clube Bahia e Fortaleza, que estava marcado para este sábado, 19, foi remarcado para o domingo, 20.

A partida será disputada às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). De acordo com a CBF, a mudança aconteceu por ajuste de tabela, após solicitação da Diretoria de Competições da entidade.



Com a alteração, Bahia e Fortaleza entram em campo no domingo para iniciar a disputa pelo título da competição regional na categoria Sub-20.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Decisão em Feira de Santana

O segundo e decisivo confronto da final está mantido para o dia 26, às 15h. O duelo de volta acontecerá na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA).

Bahia busca título após vice-campeonato

Na edição de 2025 da Copa do Nordeste, o Bahia chegou à final, mas terminou a campanha com o vice-campeonato após perder para o Ceará em plena Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).