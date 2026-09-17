Fora há três jogos, atacante deve reforçar o Bahia contra o Athletico

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O Esporte Clube Bahia deverá ter mais um reforço para a partida contra o Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um “duelo de seis pontos” por uma vaga na Libertadores de 2027.

Mateo Sanabria volta a ficar à disposição de Rogério Ceni

Trata-se do atacante Mateo Sanabria, que ficou de fora dos últimos três jogos do Bahia na Série A.



O argentino está recuperado da lesão sofrida no tendão patelar do joelho esquerdo e volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, depois de perder as partidas contra Internacional, Red Bull Bragantino e Remo.

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Após três jogos fora, Sanabria pode reforçar o Bahia contra o Athletico - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sanabria tem treinado normalmente com o elenco azul, vermelho e branco, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), desde a reapresentação do grupo, nesta quarta-feira, 16, quando foi iniciada a preparação para a partida contra o Athletico.





Erick e Kauê Furquim também reforçam o Bahia

Para o confronto, além de voltar a contar com Sanabria, o técnico Rogério Ceni também terá os reforços do volante Erick e do atacante Kauê Furquim.



O volante retorna após cumprir suspensão automática no jogo contra o Remo, na última segunda-feira, 14.



Já o atacante foi liberado da Seleção Brasileira Sub-17, após solicitação do Bahia à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ficar à disposição do treinador para o duelo contra o Athletico.