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BRASILEIRÃO 2026

Ceni chama Éverton Ribeiro de "brilhante", mas cobra intensidade

Aos 37 anos, meia retorna após mais de um mês, mas ganha alerta de Ceni sobre intensidade

Téo Mazzoni
Por
Treinador tricolor celebra a volta do camisa 10, mas reforça que apenas a técnica não basta no futebol moderno
Treinador tricolor celebra a volta do camisa 10, mas reforça que apenas a técnica não basta no futebol moderno - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O meio-campista Éverton Ribeiro voltou a jogar pelo Esporte Clube Bahia na última segunda-feira, 14, no triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o camisa 10, e capitão quando está em campo, fez seu retorno aos gramados depois de mais de um mês, após ter sido submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca.

O craque entrou em campo na reta final da segunda etapa, substituindo Jean Lucas, atuando por cerca de 11 minutos. Apesar do pouco tempo, e do pênalti cometido nos acréscimos, o técnico Rogério Ceni, durante coletiva depois da partida, ainda assim fez questão de celebrar o retorno e ressaltar a qualidade do jogador.

Aos 37 anos, Éverton Ribeiro tornou-se o quarto jogador mais velho a entrar em campo pelo Bahia e, para o comandante tricolor, ainda tem “muito a dar para o futebol brasileiro”.

“Acho ele um garoto ainda. Tem muito para dar ao futebol brasileiro. Queremos ele com cada vez mais ritmo de jogo, é muito talentoso e tem espírito de garoto”, garantiu o treinador do Bahia.

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Se a gente recuperar a parte física, ele vai ser eternamente brilhante” Rogério Ceni - técnico do Bahia

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O peso da intensidade e da parte física no futebol moderno

Ceni, a propósito, fez questão de bater na tecla da parte física, alegando que "o futebol de hoje não permite só a parte técnica mais”. O técnico endossou o discurso também citando o volante Caio Alexandre, garantindo que tenta achar maneiras de coloca-los em campo, mas que ambos não conseguem exercer a mesma intensidade para recuperar as bolas que atletas como Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz, por exemplo

“Acho que o futebol de hoje não permite só a parte técnica mais. Não posso negar que Caio e Everton são diferenciados tecnicamente, eu tento achar lugar para colocar eles, mas a pressão feita para recuperar as bolas é o principal que conseguimos fazer com Kike, Pulga e Alejo. A intensidade para recuperar as bolas nos dá mais tempo para ficar com ela [...] A recuperação rápida faz com que o adversário chute essa bola e nos dá mais tempo. Os adversários não conseguem acompanhar Pulga e Kike, então acaba se distanciando um pouco”, explicou Ceni.

Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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