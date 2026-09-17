Ceni chama Éverton Ribeiro de "brilhante", mas cobra intensidade

O meio-campista Éverton Ribeiro voltou a jogar pelo Esporte Clube Bahia na última segunda-feira, 14, no triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o camisa 10, e capitão quando está em campo, fez seu retorno aos gramados depois de mais de um mês, após ter sido submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca.



O craque entrou em campo na reta final da segunda etapa, substituindo Jean Lucas, atuando por cerca de 11 minutos. Apesar do pouco tempo, e do pênalti cometido nos acréscimos, o técnico Rogério Ceni, durante coletiva depois da partida, ainda assim fez questão de celebrar o retorno e ressaltar a qualidade do jogador.



Aos 37 anos, Éverton Ribeiro tornou-se o quarto jogador mais velho a entrar em campo pelo Bahia e, para o comandante tricolor, ainda tem “muito a dar para o futebol brasileiro”.

“Acho ele um garoto ainda. Tem muito para dar ao futebol brasileiro. Queremos ele com cada vez mais ritmo de jogo, é muito talentoso e tem espírito de garoto”, garantiu o treinador do Bahia.

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Se a gente recuperar a parte física, ele vai ser eternamente brilhante” Rogério Ceni - técnico do Bahia

O peso da intensidade e da parte física no futebol moderno

Ceni, a propósito, fez questão de bater na tecla da parte física, alegando que "o futebol de hoje não permite só a parte técnica mais”. O técnico endossou o discurso também citando o volante Caio Alexandre, garantindo que tenta achar maneiras de coloca-los em campo, mas que ambos não conseguem exercer a mesma intensidade para recuperar as bolas que atletas como Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz, por exemplo



“Acho que o futebol de hoje não permite só a parte técnica mais. Não posso negar que Caio e Everton são diferenciados tecnicamente, eu tento achar lugar para colocar eles, mas a pressão feita para recuperar as bolas é o principal que conseguimos fazer com Kike, Pulga e Alejo. A intensidade para recuperar as bolas nos dá mais tempo para ficar com ela [...] A recuperação rápida faz com que o adversário chute essa bola e nos dá mais tempo. Os adversários não conseguem acompanhar Pulga e Kike, então acaba se distanciando um pouco”, explicou Ceni.

Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.