Bahia consegue liberação de joia da Seleção para duelo com o Athletico

O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para o duelo contra o Athletico, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação do atacante Kauê Furquim, joia das categorias de base tricolor, para a partida deste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), segundo informações obtidas pelo portal A TARDE.

Kauê está atualmente com a Seleção Brasileira Sub-17, que se prepara para a disputa do Torneio UEFA Friendship Cup 2026. Convocado para a competição, o atacante viajou para o Rio de Janeiro e permanecerá com a delegação até sexta-feira, 18.

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A programação prevê o retorno do jogador a Salvador no fim do dia. Na manhã de sábado, 19, Kauê deve se reapresentar ao Bahia e participar do treinamento com o elenco no CT Evaristo de Macedo. Com isso, estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto diante do Athletico.

Não é a primeira vez que tal movimento acontece

Segundo a reportagem, a CBF, por meio de Branco e Rodrigo Caetano, foi solicita e atendeu às duas solicitações feitas pelo Bahia para contar com o jogador em partidas do Campeonato Brasileiro. A primeira liberação ocorreu em agosto, antes do confronto com a Chapecoense.

Embora o Bahia não tenha a obrigação de ceder Kauê para os compromissos da equipe profissional durante o período de convocação, o clube entende que a presença do atacante na Seleção Brasileira é importante para o processo de desenvolvimento do atleta.

A necessidade de contar com o jovem aumentou por causa da suspensão de Kike Olivera, titular do Bahia pelo lado direito do ataque. Sem a liberação de Kauê, Rogério Ceni teria apenas Ademir como opção para a posição no “duelo de seis pontos” contra o Athletico.