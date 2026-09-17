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Joia do Bahia, Dell mira título e artilharia da Copa do Nordeste

Bahia enfrenta o Fortaleza neste sábado, 19, às 16h, no jogo de ida da final do Nordestão Sub-20

Téo Mazzoni
Por
Dell mira título e artilharia do Nordestão
Dell mira título e artilharia do Nordestão - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia inicia neste sábado, 19, a disputa pelo título da Copa do Nordeste Sub-20 de 2026. O Esquadrão enfrenta o Fortaleza às 16h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pelo jogo de ida da decisão. Após terminar como vice-campeão na temporada passada, o clube chega novamente à final com a missão de buscar o troféu inédito para esta geração.

Entre os destaques da equipe está o atacante Dell, uma das joias das categorias de base do Bahia. Além da briga pelo título regional, o jogador também está na disputa pela artilharia da competição. Ele já balançou as redes seis vezes no Nordestão Sub-20 deste ano.

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Apesar da marca individual, Dell garante que o principal objetivo neste momento é ajudar o Bahia a conquistar o campeonato. Nesta quinta-feira, 17, durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila (BA), o atacante destacou a preparação do grupo depois da classificação diante do Náutico, conquistada nos pênaltis, e ressaltou a expectativa para o confronto com o Fortaleza.

“Ah, a expectativa é entre as melhores, né? Depois do Náutico, depois das penalidades, ali no vestiário mesmo, a gente já começou a conversar em relação à final, né? A gente sabia que seria um jogo duro contra o Fortaleza, por ser um clássico do Nordeste, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo se preparar da melhor forma essa semana. Acho que o treinador passou dicas e conselhos da melhor forma que a gente pode jogar e criar vantagem nesses dois jogos da final”, afirmou.

O jogo de volta da final será disputado na SuperBet Arena, em Feira de Santana (BA), no dia 26, às 15h.

Bahia busca título após vice-campeonato

Na edição de 2025 da Copa do Nordeste, o Bahia chegou à final, mas terminou a campanha com o vice-campeonato após perder para o Ceará em plena Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Dell fazia parte daquele grupo e reconhece que a experiência aumentou a motivação da equipe para a nova decisão.

“Ah, eu acho que a final do ano passado foi um pouquinho dolorida para a gente, né, pelo vice-campeonato. Então, a gente quer muito ser campeão esse ano. É a nossa segunda final consecutiva desse campeonato, né? Então, acho que a emoção é grande, né? A gente vem crescendo a cada jogo desde a estreia, né?”, comentou.

O atacante também avaliou a evolução do elenco ao longo da competição. Para Dell, o grupo ganhou confiança depois da estreia e chega à decisão mais preparado do que na temporada anterior: “A estreia sempre vem com um nervosismo por ser estreia, mas a gente conseguiu aplicar um bom resultado. Eu acho que, depois desse resultado do primeiro jogo, foi o que deu essa confiança e esse andamento para a gente na competição”.

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Dell vê grupo mais unido para a decisão

Com mudanças em relação ao elenco que disputou a final do ano passado, o Bahia chega à decisão com uma nova geração de jogadores. Alguns atletas que estavam no grupo anterior já estouraram a idade para a categoria, enquanto outros passaram a ganhar protagonismo.

Na avaliação de Dell, a atual equipe apresenta não apenas qualidade técnica, mas também maior união entre os jogadores.

“Ah, muitos jogadores que tinham no passado, né, alguns estouraram a idade, né, que não preciso citar nomes. Mas eu acho que, esse ano, nosso time, além de mais técnico, acho que está mais unido, sabe? É como eu falei: desde o primeiro jogo, da estreia, que tirou um peso, um alívio, acho que ali foi o que deu a confiança para a gente seguir no campeonato. E eu acho que, para esse ano, a gente está mais confiante e preparado para jogar a final”, pontuou o atacante.

Atacante também mira artilharia

Se o Bahia tem o título como principal objetivo, Dell também possui uma meta individual na competição. Com seis gols marcados, o atacante está na disputa pela artilharia da Copa do Nordeste Sub-20.

O jogador admite que conquistar o prêmio individual está entre seus objetivos desde o início do torneio, mas afirma que a prioridade mudou para a decisão. Para ele, um bom desempenho coletivo pode naturalmente resultar em conquistas individuais.

“ Ah, desde o início do campeonato, eu queria muito essa artilharia, não vou mentir para você. É uma felicidade estar podendo disputar a artilharia. Só que, agora, no momento, eu estou pensando mais no título, sabe? Porque ano passado foi muito sofrido para a gente com o vice-campeonato. E eu acho que o coletivo também vai aparecer no individual. Não é à toa que os seis gols que eu fiz, na maioria das jogadas, foram coletivos, entendeu? Então, acho que o coletivo vai sobressair nessa final”, garantiu.

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Copa do Nordeste Sub-20 Dell Esporte Clube Bahia

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