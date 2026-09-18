Acevedo aponta “clima de final” para duelo decisivo do Bahia

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O Esporte Clube Bahia terá um confronto direto na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 20, às 19h30, o Esquadrão visita o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada da Série A.

De olho na partida, que pode levar o Bahia à terceira colocação da competição, o volante Nico Acevedo concedeu entrevista coletiva virtual na antevéspera do duelo, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila (BA).



Capitão da equipe, o uruguaio destacou a dificuldade que o Bahia deve encontrar diante do Athletico e ressaltou a importância do confronto entre duas equipes que integram o G4 do Campeonato Brasileiro.



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Com certeza será um clima de final Acevevdo - volante do Bahia

“Será um jogo bem complicado, sim. Eles estão fazendo boa campanha, são fortes em casa, mas nós também estamos concentrados. Vamos em busca dos três pontos, que serão fundamentais para gente no campeonato”, afirmou o jogador.





Acevedo destaca carinho da torcida do Bahia

Além de projetar o confronto com o Athletico, Acevedo também comentou a homenagem recebida na partida contra o Remo. Na ocasião, um grupo de torcedores exibiu uma bandeira dedicada ao volante nas arquibancadas.

A atitude surpreendeu o camisa 5, que revelou ter ficado feliz com a demonstração de carinho e destacou a importância do apoio recebido também por sua família.

“Me senti muito feliz. Eu nunca imaginei passar por isso aqui. Só tenho que agradecer aos torcedores pelo carinho, não só comigo, mas minha família também. Vou tentar devolver todo esse carinho com minha forma de jogar”, comentou.



Vou deixar a vida em campo por esse time Nico Acevedo - volante uruguaio

Estrangeiro com mais jogos pelo Bahia

A identificação de Acevedo com o clube também é marcada por um recorde. Aos 155 jogos oficiais pelo Bahia, o volante se tornou o atleta estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Esquadrão na história.