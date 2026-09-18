Athletico x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 20, às 19h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Esquadrão enfrenta o Athletico em um “duelo de seis pontos” pelo G-4 da Série A.



Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o duelo embalado por quatro triunfos consecutivos — marca que não era alcançada pelo clube há 35 anos —, além de uma invencibilidade de 11 jogos sem derrota.



Na configuração atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia ocupa a 4ª posição, com 46 pontos conquistados, mesma pontuação do Athletico, atual 3º colocado. Em caso de triunfo, o Esquadrão ultrapassa o rival e assume a terceira posição.

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Como chega o Athletico?

O Athletico, por outro lado, vem de uma sequência de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, acumulando três empates e uma derrota no período.



Na última rodada, o Furacão empatou com o rival Coritiba por 3 a 3, após abrir vantagem de 3 a 1 no Couto Pereira, em Curitiba (PR).



Onde assistir a Athletico x Bahia?

Premiere (pay-per-view)



Desfalques de Athletico x Bahia

Bahia

Léo Vieira — lesionado

— lesionado Michel Araújo — lesionado

— lesionado Kike Olivera — suspenso

Athletico

Kevin Viveros — suspenso

— suspenso João Cruz — suspenso

— suspenso Benavidez — lesionado

Prováveis escalações de Athletico x Bahia

Athletico : Mycael; Gilberto, Dantas, Felipe Aguirre, Artur Dias e Lucas Esquivel; Jadson e Luiz Gustavo; Mendoza, Vargas e Leozinho. Técnico : Odair Hellmann.

: Mycael; Gilberto, Dantas, Felipe Aguirre, Artur Dias e Lucas Esquivel; Jadson e Luiz Gustavo; Mendoza, Vargas e Leozinho. : Odair Hellmann. Bahia : Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Ademir (Kauê Furquim), Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

Palpites para Athletico x Bahia

Daniel Genonadio : Athletico 1 x 2 Bahia

: Athletico 1 x 2 Bahia Marcos Valença : Athletico 1 x 2 Bahia

: Athletico 1 x 2 Bahia João Grassi : Athletico 1 x 1 Bahia

Arbitragem de Athletico x Bahia