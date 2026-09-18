BRASILEIRÃO 2026
Athletico x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Bahia e Athletico têm 46 pontos e fazem confronto direto pelo G-4 do Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 20, às 19h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, em Curitiba (PR), o Esquadrão enfrenta o Athletico em um “duelo de seis pontos” pelo G-4 da Série A.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o duelo embalado por quatro triunfos consecutivos — marca que não era alcançada pelo clube há 35 anos —, além de uma invencibilidade de 11 jogos sem derrota.
Na configuração atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia ocupa a 4ª posição, com 46 pontos conquistados, mesma pontuação do Athletico, atual 3º colocado. Em caso de triunfo, o Esquadrão ultrapassa o rival e assume a terceira posição.
Como chega o Athletico?
O Athletico, por outro lado, vem de uma sequência de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, acumulando três empates e uma derrota no período.
Na última rodada, o Furacão empatou com o rival Coritiba por 3 a 3, após abrir vantagem de 3 a 1 no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Onde assistir a Athletico x Bahia?
- Premiere (pay-per-view)
Leia Também:
Desfalques de Athletico x Bahia
Bahia
- Léo Vieira — lesionado
- Michel Araújo — lesionado
- Kike Olivera — suspenso
Athletico
- Kevin Viveros — suspenso
- João Cruz — suspenso
- Benavidez — lesionado
Prováveis escalações de Athletico x Bahia
- Athletico: Mycael; Gilberto, Dantas, Felipe Aguirre, Artur Dias e Lucas Esquivel; Jadson e Luiz Gustavo; Mendoza, Vargas e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Ademir (Kauê Furquim), Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Palpites para Athletico x Bahia
- Daniel Genonadio: Athletico 1 x 2 Bahia
- Marcos Valença: Athletico 1 x 2 Bahia
- João Grassi: Athletico 1 x 1 Bahia
Arbitragem de Athletico x Bahia
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Árbitro assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Árbitro assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)