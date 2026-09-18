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"DIA D"

Clube centenário coloca SAF em jogo em meio a uma grave crise

Pressionado por crise financeira e esportiva, clube realiza nova assembleia

Téo Mazzoni
Por
Ponte Preta reúne associados neste sábado para decidir sobre a constituição da SAF, após uma primeira assembleia terminar sem votação em meio a polêmicas e decisões judiciais
Ponte Preta reúne associados neste sábado para decidir sobre a constituição da SAF, após uma primeira assembleia terminar sem votação em meio a polêmicas e decisões judiciais - Foto: Marcos Ribolli / PontePress

A Ponte Preta realiza neste sábado, às 8h, no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, uma nova Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre a constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A reunião ocorre após a primeira tentativa, em 24 de agosto, terminar sem votação em meio a confusões, divergências internas e duas decisões liminares da Justiça envolvendo integrantes da atual diretoria e membros da oposição.

A nova assembleia terá uma série de medidas determinadas pelo Judiciário para garantir a regularidade e a transparência do processo. Entre elas estão a divulgação, ainda nesta sexta-feiram 18, da relação de associados aptos a votar, a presença de tabeliães para registrar e atestar juridicamente os acontecimentos e a realização de filmagens durante o encontro.

As determinações judiciais foram motivadas por pedidos apresentados por integrantes da oposição em processos contra a atual gestão.

O diretor jurídico da Ponte Preta, José Henrique Specie, afirmou que o clube está preparado para cumprir as exigências estabelecidas para a realização da nova votação.

"A Assembleia Geral convocada para este sábado deveria ter ocorrido em semanas anteriores, mas precisou ser suspensa porque, no início dos trabalhos, no momento em que a Assembleia ocorria, a Ponte recebeu uma ordem judicial determinando algumas situações para as quais o clube não estava preparado para cumprir. Essa Assembleia deste sábado cumpre rigorosamente tudo o que pede o Estatuto da Ponte e as exigências judiciais", explicou o diretor jurídico da Ponte, José Henrique Specie.

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Votação será secreta e ficará aberta até 14h30

De acordo com o edital de convocação, a votação será secreta e individual. A primeira chamada da assembleia está marcada para 8h, enquanto a segunda ocorrerá às 8h30. Na sequência, será iniciado o processo de votação, que permanecerá aberto até as 14h30.

Os associados poderão comparecer ao Moisés Lucarelli durante esse intervalo para participar da decisão. A expectativa é de que a apuração seja concluída e o resultado divulgado por volta das 16h.

O Conselho Deliberativo informou, em comunicado, que solicitou reforço na segurança à Polícia Militar e à Guarda Municipal para acompanhar a realização da assembleia.

Para que a criação da SAF seja aprovada, é necessário o voto favorável de dois terços dos associados presentes. Segundo o ge, o quadro associativo da Ponte Preta é formado por aproximadamente 750 pessoas. Caso todos estejam aptos e compareçam à votação, seriam necessários cerca de 500 votos favoráveis para atingir o número de dois terços.

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Dez conselheiros também estão autorizados a votar

A assembleia contará ainda com a participação de dez conselheiros que respondem a um processo disciplinar interno que pode resultar na exclusão deles do quadro associativo.

A presença desse grupo foi garantida pela Justiça. Inicialmente, a autorização ocorreu por meio de uma decisão liminar. Posteriormente, a determinação foi mantida após recurso apresentado pelo departamento jurídico da Ponte Preta na tentativa de derrubar a liberação.

Com isso, os dez associados estão autorizados a participar da Assembleia Geral Extraordinária e exercer o direito de voto.

O que, de fato, será decidido

A votação deste sábado não representa a escolha de um investidor nem significa que a Ponte Preta estará vendendo sua SAF imediatamente.

O objetivo da assembleia é referendar a decisão já tomada anteriormente pelo Conselho Deliberativo do clube sobre a constituição da Sociedade Anônima do Futebol.

O modelo apresentado prevê a criação de uma SAF responsável pela administração das atividades ligadas ao futebol, por meio da cisão do departamento de futebol. Conforme consta no edital de convocação, o processo não envolve o patrimônio da associação.

Caso os associados aprovem a proposta, o clube poderá avançar para uma nova etapa, na qual poderão ser analisadas eventuais propostas de investidores, contratos e demais documentos relacionados à operação.

Esses documentos, entretanto, ainda precisarão passar pelas instâncias previstas no estatuto. O material deverá ser analisado pelo Conselho Deliberativo e, posteriormente, submetido novamente aos associados em uma nova Assembleia Geral, responsável pela aprovação final.

Votação ocorre em meio a grave crise financeira e esportiva

A decisão sobre a SAF acontece em um dos períodos mais delicados da história recente da Ponte Preta. Além das discussões políticas e jurídicas internas, o clube enfrenta uma grave crise financeira, marcada por atrasos salariais que chegaram a provocar uma paralisação dos jogadores durante a disputa da Série B.

Na primeira tentativa de realização da assembleia, o elenco interrompeu as atividades em razão das pendências financeiras. Poucos dias depois, a Ponte precisou enfrentar o América-MG utilizando apenas jogadores formados nas categorias de base, como forma de evitar um W.O. A equipe foi derrotada por 2 a 0.

A paralisação foi encerrada posteriormente. Na ocasião, o advogado Filipe Rino, representante dos atletas, afirmou que os jogadores decidiram retomar as atividades em respeito à instituição.

Dentro de campo, o cenário também é preocupante. A Ponte Preta ocupa a última colocação da Série B, com 10 pontos, e acumula 22 partidas sem vencer na competição.

Desde o fim da paralisação, foram quatro jogos disputados, com 12 gols sofridos e nenhum marcado. Na rodada mais recente, a equipe foi goleada pelo Londrina por 6 a 0, fora de casa.

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ponte preta SAF

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