Estádio gigante de R$ 2,6 bilhões mira final da Copa do Mundo de 2030

O projeto que representa a principal aposta do Marrocos para receber a final da Copa do Mundo de 2030 começou a ganhar forma. As obras do Grand Stade Hassan II, em Benslimane, avançaram e dão contornos ao que está projetado para ser o maior estádio do mundo.

Localizado entre Casablanca e Rabat, o estádio terá capacidade para 115 mil torcedores. O projeto tem custo estimado em US$ 500 milhões, aproximadamente de R$ 2,6 bilhões na cotação atual, e foi desenvolvido com o objetivo de atender às exigências da Fifa para receber partidas do Mundial.

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Veja imagens do estádio:

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A construção do Grand Stade Hassan II é tratada pelo Marrocos como um dos principais elementos de sua candidatura para sediar a decisão da Copa de 2030. O estádio deverá disputar a preferência para a final com o Santiago Bernabéu, em Madrid, e o Camp Nou, em Barcelona.



As obras começaram em 2024, e a previsão é que o estádio seja concluído até 2028, dois anos antes do início da Copa do Mundo.

Fifa ainda não definiu sede da final

Apesar dos planos marroquinos, a Fifa ainda não confirmou oficialmente onde será disputada a final da Copa do Mundo de 2030. A entidade afirmou que a decisão será tomada “em tempo oportuno”, deixando claro que a escolha entre Marrocos e Espanha permanece em aberto.



A manifestação da Fifa ocorreu após Fouzi Lakjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, afirmar publicamente que a final já estaria destinada ao Grand Stade Hassan II, em Benslimane.



Durante um comício político realizado na primeira semana de agosto, Lakjaa declarou que a cidade receberá a decisão do Mundial e indicou que espera ver a seleção marroquina disputando a partida no estádio.

A cidade de Benslimane sediará a final da Copa do Mundo. Gostem ou não, e se alguém quiser falar sobre isso, que fale. A cidade é Benslimane, o estádio Hassan II é o estádio, e espero que Marrocos jogue lá Fouzi Lakjaa - presidente da Federação Marroquina de Futebol

Espanha também reivindica a decisão

A disputa pela final também envolve a Espanha. Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, já defendeu que o país receba a partida decisiva, embora tenha reconhecido que não existe uma garantia formal de que a final será disputada em território espanhol.



Copa de 2030 será disputada em seis países

A Copa do Mundo de 2030 será organizada conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos. A competição também terá uma programação especial para marcar o centenário do Mundial.



Como parte das celebrações, Uruguai, Argentina e Paraguai receberão partidas de abertura de suas respectivas seleções.



Enquanto a definição sobre a final não acontece, o Marrocos trabalha na construção do Grand Stade Hassan II, que terá capacidade para 115 mil pessoas e está sendo projetado para se tornar uma das principais estruturas do Mundial de 2030.