Simões Filho recebe Festival de Paradesporto da Bahia neste sábado

O município de Simões Filho será palco do início do 1º Festival de Paradesporto da Bahia, entre este sábado, 19, e domingo, 20, com início às 8h em ambos os dias. A programação será realizada no Colégio Estadual de Tempo Integral Alberto Silva e reunirá atletas, técnicos, dirigentes e integrantes da comunidade local, com a modalidade do goalball neste primeiro momento de forma aberta e gratuita.

A estimativa é de que aproximadamente 250 pessoas de 11 cidades participem do festival, que também terá uma segunda etapa em Salvador, no sábado seguinte, 26, na Vila Militar do Dendezeiros, na Cidade Baixa, em Salvador. O evento contará também com atividades em mais três modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas e futsal para surdos.

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Setembro Verde

A iniciativa integra as ações do Estado da Bahia relacionadas ao Setembro Verde, período dedicado à conscientização e à luta pelos direitos das Pessoas com Deficiência. A execução do projeto neste mês também faz referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro; e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, em 22 de setembro.

Segundo Adelmare Junior, coordenador do Núcleo de Paradesporto da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o festival busca criar um ambiente de convivência e integração por meio do esporte.

“É um momento de lembrar que o esporte é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da autoestima, contribuindo com a socialização e a qualidade de vida dos atletas do paradesporto. É a inclusão da Pessoa com Deficiência no esporte e um importante mês de celebração e conscientização acima de tudo da pauta para além da competitividade que estará nas quadras e nas pistas”, destaca.

Segunda Etapa do Festival Paradesporto Bahia

A segunda etapa do festival será realizada no sábado, 26, na Vila Militar, com a abertura oficial às 8h. Nesta fase, serão contempladas as modalidades de atletismo, basquetebol em cadeira de rodas e futsal para surdos, com competições envolvendo atletas do paradesporto ao mesmo tempo em um dia voltado para o fomento do paradesporto na capital baiana.

Além de estimular a participação esportiva, o festival amplia o espaço para modalidades que ainda não possuem representação regular em competições nacionais realizadas na Bahia, incluindo atividades dos segmentos paralímpico e surdolímpico, segundo Adelmare. “A iniciativa, dessa forma, busca fortalecer o calendário do paradesporto no estado e oferecer novas oportunidades de participação para atletas com deficiência”, acrescenta o coordenador.

As cidades de Alagoinhas, Camaçari, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Paulo Afonso, Remanso, Salvador, Santo Antônio de Jesus e São Félix estarão participando das disputas do 1º Festival de Paradesporto da Bahia. A interiorização foi uma das pautas do Núcleo de Paradesporto da Sudesb neste ano, segundo Adelmar.

“O paradesporto na Bahia está cada vez mais ampliado nos Territórios de Identidade e nas regiões do nosso estado com ações de interiorização do conhecimento, com o terceiro ano das Clínicas do Paradesporto; e parceira com as instituições que já desempenham um importante papel na Região Metropolitana e no interior ao serem convidadas para disputar essas modalidades que começam a te o olhar e a organização de competições dentro da Bahia”, finaliza.

Clínicas do Paradesporto

Em Simões Filho, em paralelo ao festival, acontece a oitava edição das Clínicas do Paradesporto em 2026. O projeto já passou pelas cidades de Madre de Deus, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Coité, Itaberaba, Capim Grosso e Poções; e segue em outubro para Livramento de Nossa Senhora. O objetivo é capacitar sobre e disseminar pela capital e interior os conhecimentos acerca das modalidades paradesportivas.

A programação começa no sábado, 19, às 8h, com atividades teóricas e palestras voltadas à modalidade de goalball, reunindo comunidade, atletas e técnicos. No período da tarde, a partir das 14h, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante as atividades teóricas, com a realização de partidas da modalidade, que seguem no domingo, 20, das 8h às 18h.