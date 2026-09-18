Invicta em 2026, atleta baiana mira cinturão e Copa do Mundo

A baiana Carolina Sousa vive um 2026 de conquistas expressivas no kickboxing. Com o hexacampeonato brasileiro e o pentacampeonato pan-americano conquistados ao longo da temporada, a atleta vem se destacando na categoria K1 Style até 65 kg e se prepara para uma sequência de desafios internacionais.



A conquista mais recente aconteceu em Olmué, na região de Valparaíso, no Chile. Carol Sousa ficou com o título do Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano de Kickboxing após superar a chilena Camila Basaez Bea na decisão.



O resultado marcou o quinto título pan-americano da carreira da baiana e garantiu pontos importantes para a atleta nos rankings continental e mundial da World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).



Apoio do FazAtleta

Para disputar a competição no Chile, Carolina Sousa contou com transporte concedido pelo Estado da Bahia. A atleta também recebe apoio desde 2023 por meio do FazAtleta — Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico.



O programa busca estimular o desenvolvimento do esporte amador no estado por meio da concessão de abatimento fiscal para empresas que patrocinam financeiramente projetos esportivos.



“O apoio do FazAtleta é fundamental e vem por meio das empresas patrocinadoras Petrobahia e Bahiagás, sem contar a ajuda na emissão de passagens aéreas. É um importante apoio ao esporte baiano e ao esporte feminino. Eu consigo custear minhas despesas de preparação e competição durante o ano”, explica.



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Hexacampeonato brasileiro

Antes de conquistar o pentacampeonato pan-americano, Carol Sousa já havia levantado outro troféu importante em 2026.



Em junho, a baiana venceu a catarinense Carina Greschinski na decisão do 35º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado em Curitiba, no Paraná, e conquistou o sexto título nacional da carreira. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB).



Com os resultados acumulados durante a temporada, a atleta permanece invicta em 2026 e agora mira conquistas ainda maiores no cenário internacional.



“Estou invicta no ano e vamos buscar consolidar esses resultados. Eu voltei para a Bahia com o hexacampeonato no Campeonato Brasileiro e agora o pentacampeonato Pan-Americano. Os meus resultados no circuito amador me deram a possibilidade de disputar o cinturão profissional pan-americano e também o título mundial para fechar o circuito com chave de ouro. Vamos em busca de mais”.



Carol Sousa terá dois desafios em outubro

A agenda da baiana será movimentada no próximo mês. O primeiro compromisso será a Copa do Mundo de Kickboxing, marcada para acontecer entre os dias 13 e 18 de outubro, no Uzbequistão, na Ásia.



Organizado pela Associação Mundial das Organizações de Kickboxing (WAKO), o torneio será realizado na Universal Sport Palace, em Tashkent, capital do país.



Na sequência, Carol Sousa terá pela frente a disputa pelo cinturão profissional pan-americano da WAKO. O confronto está marcado para 24 de outubro, no Uruguai.



A adversária será a uruguaia Lucia Estranil, representante da casa. A luta acontecerá no Centro de Treinamento de Esportes de Combate, em Montevidéu, capital uruguaia.



Depois de um 2026 marcado por títulos no Brasil e no continente, a baiana terá mais duas oportunidades para ampliar a coleção de conquistas e encerrar a temporada em alta no cenário internacional.