MUDANÇA NO CLUBE
Gigante da Série A retoma votação que abre caminho para SAF de R$ 2 bilhões
Conselho Deliberativo volta a analisar a reforma do Estatuto nesta segunda-feira
O Conselho Deliberativo do Santos volta a se reunir na próxima segunda-feira, 21, para dar continuidade à votação da reforma do Estatuto Social do clube. O processo teve início em maio e ainda conta com pontos pendentes de análise pelos conselheiros.
Entre os principais temas em discussão está a regulamentação para uma eventual transformação do Santos em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
A reforma do Estatuto é composta por 105 artigos e recebeu 89 emendas ao longo do processo. Diante do volume de propostas apresentadas, a votação precisou ser dividida em diferentes sessões. Enquanto isso, os conselheiros continuam avaliando as alterações sugeridas ao texto.
Reforma amplia limite para eventual SAF
Uma das mudanças relacionadas à SAF já recebeu aprovação do Conselho Deliberativo. O limite de participação de um eventual investidor no clube passou de 49% para até 80%.
Com a alteração, o Santos associativo teria de preservar pelo menos 20% da futura estrutura societária em caso de uma eventual constituição de SAF.
A discussão acontece paralelamente às tratativas entre o Santos e a SDC Sports. As partes assinaram um term sheet não vinculante, documento que estabelece as bases de uma possível participação de controle no clube. O acordo, porém, não representa o fechamento da negociação.
A aprovação da reforma estatutária, por si só, também não transforma o Santos em SAF. Após a conclusão da análise pelo Conselho Deliberativo, o novo texto ainda precisará ser submetido aos associados.
Dessa forma, uma eventual mudança na estrutura societária do clube dependerá de novas aprovações e do cumprimento de outras etapas formais.
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SDC Sports apresenta proposta de R$ 2 bilhões
No dia 31 de agosto, representantes da SDC Sports, grupo ligado à Saint-Dominique Capital, dos Estados Unidos, estiveram na Vila Belmiro, em Santos (SP), para apresentar oficialmente ao Conselho Deliberativo uma proposta envolvendo a SAF do clube.
O negócio prevê um investimento de R$ 1 bilhão por 80% da SAF do Santos, além de outros R$ 1 bilhão destinados à quitação de dívidas.
Sócio-diretor da SDC Sports, Michael Lipman afirmou ver o Santos como um ativo global subcapitalizado — que está funcionando com menos dinheiro que o necessário para cobrir as despesas diárias —, apesar de nomes pesados como Pelé e Neymar vinculados à marca.
"O Santos é um dos clubes mais tradicionais do mundo do futebol, o clube que deu Pelé ao esporte e que, mais tarde, moldou o início das carreiras de jogadores como Neymar e Rodrygo. Essa história, combinada com a marca, a tradição da base e a torcida, dá ao Santos a base necessária para voltar a competir no mais alto nível, desde que haja a estrutura adequada por trás disso", disse Michael Lipman em entrevista à Pipeline.