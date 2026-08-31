Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Grupo dos EUA apresenta SAF de R$ 2 bilhões para clube histórico

Investidores chegam à Vila Belmiro nesta segunda-feira, 31

Lucas Vilas Boas
Por
Vila Belmiro, estádio do Santos
Vila Belmiro, estádio do Santos - Foto: Divulgação | Santos

O Santos Futebol Clube dará um grande passo pela sua possível Sociedade Anônima do Futebol de Futebol. Nesta segunda-feira, 31, a partir das 19h, alguns representantes da SDC Sports, do grupo Saint-Dominique Capital, dos Estados Unidos, estarão na Vila Belmiro para apresentar oficialmente a proposta ao Conselho Deliberativo do clube paulista.

O negócio envolve o investimento de R$ 1 bilhão por 80% da SAF do Santos, com mais R$ 1 bilhão voltado à quitação de dívidas. Sócio-diretor da SDC Sports, Michael Lipman afirmou ver o Peixe como um ativo global subcapitalizado — que está funcionando com menos dinheiro que o necessário para cobrir as despesas diárias —, apesar de nomes pesados como Pelé e Neymar vinculados à marca.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"O Santos é um dos clubes mais tradicionais do mundo do futebol, o clube que deu Pelé ao esporte e que, mais tarde, moldou o início das carreiras de jogadores como Neymar e Rodrygo. Essa história, combinada com a marca, a tradição da base e a torcida, dá ao Santos a base necessária para voltar a competir no mais alto nível, desde que haja a estrutura adequada por trás disso", disse Michael Lipman em entrevista à Pipeline.

Resistência nos bastidores

Apesar dos valores que prometem subir o Santos de patamar, a proposta enfrenta resistência por parte dos conselheiros. Um grupo de membros se colocou contra o projeto de SAF alegando que a oferta será apresentada no "apagar das luzes" do mandato do atual presidente, que termina em dezembro.

Os conselheiros também alegam que o clube superou R$ 1 bilhão de dívida durante a gestão do atual mandatário — valor que será apresentado pela SDC Sports para quitar o passivo. De acordo com eles, a SAF está sendo tratada como um instrumento eleitoral.

Leia Também:

REUNIÃO DUROU QUATRO HORAS

Entenda tudo que o Corinthians exigiu para seguir com a SAFiel
Entenda tudo que o Corinthians exigiu para seguir com a SAFiel imagem

FUTEBOL BRASILEIRO

SAF de clube da Série C chama atenção da Europa e busca investidor
SAF de clube da Série C chama atenção da Europa e busca investidor imagem

NOVA SAF?

Fundo árabe faz oferta bilionária para SAF de clube da Série B; veja detalhes do projeto
Fundo árabe faz oferta bilionária para SAF de clube da Série B; veja detalhes do projeto imagem

"Decisões que podem determinar o futuro do clube não podem ser tratadas como instrumento eleitoral ou como resposta emergencial para problemas financeiros criados pela própria gestão. Diante disso, estaremos presentes e vamos nos posicionar firmemente contra a proposta", diz trecho do documento apresentado pelos conselheiros.

Para a criação da sua SAF, o Santos precisa reformular o Estatuto do clube, já que o atual permite que apenas 49% das ações sejam vendidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

futebol brasileiro SAF santos

Relacionadas

Mais lidas