Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Clube da Série B anuncia reforma milionária para deixar estádio com nível europeu

Projeto de reforma e ampliação do estádio é estimado em R$ 28 milhões

Marina Branco
Por
Projeto do novo estádio do Operário-PR
Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

O Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, vai deixar de existir como é conhecido. O Operário-PR firmou um acordo de naming rights que tornará a casa do Fantasma a Arena Espaço Smart, a partir do processo de modernização previsto pelo clube.

O contrato terá duração de três anos e faz parte do projeto de reforma e ampliação do estádio, estimado em R$ 28 milhões. A intenção do Operário é aumentar a capacidade dos atuais 10,8 mil lugares para aproximadamente 20 mil torcedores, melhorando a estrutura das instalações.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Projeto do novo estádio do Operário-PR
Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Empresa também nasceu em Ponta Grossa

A Espaço Smart é uma rede de lojas de construção a seco fundada em Ponta Grossa e com atuação nacional. O acordo aproxima duas marcas ligadas à cidade e foi apresentado pelo clube como uma etapa estratégica para viabilizar a modernização do Germano Krüger.

Apesar da adoção do nome comercial Arena Espaço Smart, o clube afirma que o projeto preserva a história do estádio, inaugurado em 1941, e o vínculo da casa alvinegra com a torcida e com o bairro Oficinas.

"Nossas raízes estão em Ponta Grossa. Patrocinar a modernização da casa do Fantasma é um orgulho estratégico e uma forma de retribuir à cidade, fortalecendo a estrutura de um clube que movimenta tantas famílias", destacou Fernando Scheffer, sócio-fundador e diretor de marketing da Espaço Smart.

Leia Também:

ENTRADA É GRATUITA

Lauro de Freitas sedia maior festival de judô com mais de 500 atletas
Lauro de Freitas sedia maior festival de judô com mais de 500 atletas imagem

"JÁ PASSAMOS DIAS MAIS DIFÍCEIS"

Neymar se pronuncia após eliminação do Santos na Sul-Americana
Neymar se pronuncia após eliminação do Santos na Sul-Americana imagem

"O FIM DO FUTEBOL BRASILEIRO"

FBF se une ao Vitória e se posiciona contra proibição de bets no Brasil
FBF se une ao Vitória e se posiciona contra proibição de bets no Brasil imagem

Reforma será feita em cinco fases

O projeto de modernização será executado em cinco etapas, prevendo novos camarotes, ampliação dos setores, criação de uma nova Central de Sócios e melhorias nas áreas de circulação, bares e serviços.

A primeira frente de obras será no setor voltado para a Rua Padre Nóbrega, contemplando a ampliação de 3.500 lugares e a implantação de novas lojas.

Segundo o presidente do grupo gestor do Operário-PR, Álvaro Góes, a primeira etapa está orçada em R$ 12 milhões e já tem recursos levantados com apoio de patrocinadores. O dirigente também afirmou que o pré-moldado, avaliado em pouco mais de R$ 5 milhões, já foi comprado.

"A primeira etapa, a previsão é março, mas a gente quer para fevereiro. Vamos ver se agiliza. O pré-moldado já está comprado, negociado antes de a gente falar que nós iríamos fazer o estádio", explicou.

Projeto do novo estádio do Operário-PR
Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Clube trabalha com metas para avançar no projeto

O avanço da reforma está ligado a metas estabelecidas pelo Operário, sendo que a primeira já foi alcançada com apoio dos patrocinadores. As próximas envolvem chegar a 8 mil sócios, vender 3,5 mil cadeiras no setor do tobogã e terminar a temporada com média de 7 mil torcedores por jogo.

Além disso, o clube também iniciou a venda de placas personalizadas para torcedores eternizarem seus nomes no estádio. A ação tem 1.912 unidades, em referência ao ano de fundação do Operário, com valor de R$ 1.912 cada. Se todos os exemplares forem vendidos, a arrecadação passará de R$ 3,65 milhões.

"Nós temos as plaquinhas que estão sendo vendidas, que a gente precisa que todo mundo nos ajude, porque é muito importante essas verbas para darmos continuidade ao projeto", afirmou Álvaro Góes.

Projeto do novo estádio do Operário-PR
Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Germano Krüger entra em nova fase

Inaugurado em 1941, o Germano Krüger já passou por intervenções ao longo da história. Em 2018, recebeu uma pequena obra para aumento de capacidade, e em 2024, houve modernização da estrutura e inauguração de novos vestiários.

Agora, com o acordo de naming rights e o projeto de ampliação, o Operário inicia uma nova etapa comercial e estrutural da própria casa. A Arena Espaço Smart será o nome do estádio dentro do plano que mira uma estrutura maior, mais moderna e adequada ao crescimento esportivo e institucional do clube de Ponta Grossa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

estádio Operário-PR reforma

Relacionadas

Mais lidas