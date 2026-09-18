Clube da Série B anuncia reforma milionária para deixar estádio com nível europeu

O Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, vai deixar de existir como é conhecido. O Operário-PR firmou um acordo de naming rights que tornará a casa do Fantasma a Arena Espaço Smart, a partir do processo de modernização previsto pelo clube.

O contrato terá duração de três anos e faz parte do projeto de reforma e ampliação do estádio, estimado em R$ 28 milhões. A intenção do Operário é aumentar a capacidade dos atuais 10,8 mil lugares para aproximadamente 20 mil torcedores, melhorando a estrutura das instalações.

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Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Empresa também nasceu em Ponta Grossa

A Espaço Smart é uma rede de lojas de construção a seco fundada em Ponta Grossa e com atuação nacional. O acordo aproxima duas marcas ligadas à cidade e foi apresentado pelo clube como uma etapa estratégica para viabilizar a modernização do Germano Krüger.

Apesar da adoção do nome comercial Arena Espaço Smart, o clube afirma que o projeto preserva a história do estádio, inaugurado em 1941, e o vínculo da casa alvinegra com a torcida e com o bairro Oficinas.

"Nossas raízes estão em Ponta Grossa. Patrocinar a modernização da casa do Fantasma é um orgulho estratégico e uma forma de retribuir à cidade, fortalecendo a estrutura de um clube que movimenta tantas famílias", destacou Fernando Scheffer, sócio-fundador e diretor de marketing da Espaço Smart.

Reforma será feita em cinco fases

O projeto de modernização será executado em cinco etapas, prevendo novos camarotes, ampliação dos setores, criação de uma nova Central de Sócios e melhorias nas áreas de circulação, bares e serviços.

A primeira frente de obras será no setor voltado para a Rua Padre Nóbrega, contemplando a ampliação de 3.500 lugares e a implantação de novas lojas.

Segundo o presidente do grupo gestor do Operário-PR, Álvaro Góes, a primeira etapa está orçada em R$ 12 milhões e já tem recursos levantados com apoio de patrocinadores. O dirigente também afirmou que o pré-moldado, avaliado em pouco mais de R$ 5 milhões, já foi comprado.

"A primeira etapa, a previsão é março, mas a gente quer para fevereiro. Vamos ver se agiliza. O pré-moldado já está comprado, negociado antes de a gente falar que nós iríamos fazer o estádio", explicou.

Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Clube trabalha com metas para avançar no projeto

O avanço da reforma está ligado a metas estabelecidas pelo Operário, sendo que a primeira já foi alcançada com apoio dos patrocinadores. As próximas envolvem chegar a 8 mil sócios, vender 3,5 mil cadeiras no setor do tobogã e terminar a temporada com média de 7 mil torcedores por jogo.

Além disso, o clube também iniciou a venda de placas personalizadas para torcedores eternizarem seus nomes no estádio. A ação tem 1.912 unidades, em referência ao ano de fundação do Operário, com valor de R$ 1.912 cada. Se todos os exemplares forem vendidos, a arrecadação passará de R$ 3,65 milhões.

"Nós temos as plaquinhas que estão sendo vendidas, que a gente precisa que todo mundo nos ajude, porque é muito importante essas verbas para darmos continuidade ao projeto", afirmou Álvaro Góes.

Projeto do novo estádio do Operário-PR - Foto: Divulgação I Operário-PR

Germano Krüger entra em nova fase

Inaugurado em 1941, o Germano Krüger já passou por intervenções ao longo da história. Em 2018, recebeu uma pequena obra para aumento de capacidade, e em 2024, houve modernização da estrutura e inauguração de novos vestiários.

Agora, com o acordo de naming rights e o projeto de ampliação, o Operário inicia uma nova etapa comercial e estrutural da própria casa. A Arena Espaço Smart será o nome do estádio dentro do plano que mira uma estrutura maior, mais moderna e adequada ao crescimento esportivo e institucional do clube de Ponta Grossa.