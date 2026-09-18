Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ENTRADA É GRATUITA

Lauro de Freitas sedia maior festival de judô com mais de 500 atletas

Evento gratuito traz pais como técnicos e oficinas com Maicon França

Jair Mendonça Jr
Por
Cup Kids de Judô
Cup Kids de Judô - Foto: Maicon França

Lauro de Freitas recebe o Cup Kids de Judô nesta sexta, 19, e sábado, 20. O evento acontece na praça de alimentação do Parque Shopping Bahia. A entrada é gratuita para o público.

A competição reúne mais de quinhentos atletas. A programação inclui combates infantis, oficinas abertas e o Desafio Estadual de Judô.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O diferencial do festival é a participação dos pais como técnicos dos atletas. O ex-atleta da Seleção Brasileira Maicon França conduz treinamentos específicos durante a programação.

Programação oficial

19 de setembro (sábado)

  • 12h às 18h: Combates do Cup Kids de Judô
  • 19h às 20h30: Treino do Time Maicon França e oficina aberta

20 de setembro (domingo)

  • 14h às 16h: Desafio dos Campeões
  • 17h às 19h: Oficina de Judô aberta ao público

Serviço

  • Evento: Cup Kids de Judô
  • Data: 19 e 20 de setembro de 2026
  • Local: praça de alimentação - Parque Shopping Bahia
  • Acesso: gratuito

Leia Também:

A ODISSEIA BRASILEIRA

Do Atlântico ao Oscar: '100 Dias' leva Amyr Klink às telonas
Do Atlântico ao Oscar: '100 Dias' leva Amyr Klink às telonas imagem

FUTEBOL

Brasileiro de R$ 240 milhões brilha em estreia por time do Grupo City
Brasileiro de R$ 240 milhões brilha em estreia por time do Grupo City imagem

MERCADO DA BOLA

Atacante campeão da Libertadores acerta com time de Guto Ferreira na Série B
Atacante campeão da Libertadores acerta com time de Guto Ferreira na Série B imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas