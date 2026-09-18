ENTRADA É GRATUITA
Lauro de Freitas sedia maior festival de judô com mais de 500 atletas
Evento gratuito traz pais como técnicos e oficinas com Maicon França
Lauro de Freitas recebe o Cup Kids de Judô nesta sexta, 19, e sábado, 20. O evento acontece na praça de alimentação do Parque Shopping Bahia. A entrada é gratuita para o público.
A competição reúne mais de quinhentos atletas. A programação inclui combates infantis, oficinas abertas e o Desafio Estadual de Judô.
O diferencial do festival é a participação dos pais como técnicos dos atletas. O ex-atleta da Seleção Brasileira Maicon França conduz treinamentos específicos durante a programação.
Programação oficial
19 de setembro (sábado)
- 12h às 18h: Combates do Cup Kids de Judô
- 19h às 20h30: Treino do Time Maicon França e oficina aberta
20 de setembro (domingo)
- 14h às 16h: Desafio dos Campeões
- 17h às 19h: Oficina de Judô aberta ao público
Serviço
- Evento: Cup Kids de Judô
- Data: 19 e 20 de setembro de 2026
- Local: praça de alimentação - Parque Shopping Bahia
- Acesso: gratuito