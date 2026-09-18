Lauro de Freitas sedia maior festival de judô com mais de 500 atletas

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Lauro de Freitas recebe o Cup Kids de Judô nesta sexta, 19, e sábado, 20. O evento acontece na praça de alimentação do Parque Shopping Bahia. A entrada é gratuita para o público.

A competição reúne mais de quinhentos atletas. A programação inclui combates infantis, oficinas abertas e o Desafio Estadual de Judô.

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O diferencial do festival é a participação dos pais como técnicos dos atletas. O ex-atleta da Seleção Brasileira Maicon França conduz treinamentos específicos durante a programação.

Programação oficial

19 de setembro (sábado)

12h às 18h: Combates do Cup Kids de Judô

19h às 20h30: Treino do Time Maicon França e oficina aberta

20 de setembro (domingo)

14h às 16h: Desafio dos Campeões

17h às 19h: Oficina de Judô aberta ao público

Serviço