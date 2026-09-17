Brasileiro de R$ 240 milhões brilha em estreia por time do Grupo City

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Contratado pelo Grupo City por cerca de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual), o jovem Allan brilhou na sua estreia com a camisa do Manchester City, nesta quinta-feira, 17. O jogador de 22 anos fez um gol e deu uma assistência na vitória da equipe inglesa por 5 a 0 sobre o Norwich, na Copa da Liga Inglesa.

O brasileiro já estreou como titular por conta da opção do técnico Enzo Maresca de utilizar um time alternativo na partida. Além dele, o zagueiro Vitor Reis, convocado por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, também começou como titular na partida.

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Além de Allan, marcaram para o Manchester City o francês Rayan Cherki e os jovens da base Ryan McAidoo e Floyd Samba – que deixou dois gols no jogo.

Conheça Allan

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Allan Elias deixou o clube após 96 partidas disputadas como profissional, com nove gols marcados e 12 assistências. Na temporada 2026, o atacante participou de 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro, registrando quatro gols e três assistências.