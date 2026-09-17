Justiça acha só R$ 30 mil em conta de clube campeão nacional

A Justiça encontrou apenas R$ 30 mil nas contas do União Barbarense-SP após determinar o bloqueio de R$ 562.462,69 referentes a uma dívida de IPTU do Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. O clube, campeão brasileiro da Série C em 2004, ainda tem R$ 532.462,69 a serem bloqueados por determinação judicial.



A cobrança é relacionada aos impostos do estádio que deixaram de ser pagos entre 2019 e 2023. Ao valor principal foram acrescentados juros, demais encargos legais e custas processuais.



A ação foi movida pela Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo, em novembro de 2023. Como o União Barbarense não realizou o pagamento de forma voluntária, a Justiça determinou, em julho de 2024, o bloqueio de ativos financeiros do clube para garantir a quitação do débito.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A primeira quantia, contudo, só foi efetivamente localizada e bloqueada dois anos depois, em julho de 2026. Foram encontrados R$ 30 mil nas contas bancárias da equipe, valor correspondente a pouco mais de 5% da dívida cobrada judicialmente.



Com o bloqueio parcial, permanece em aberto a determinação para localizar e reter outros R$ 532.462,69 pertencentes ao clube.

Dívidas e disputa pelo estádio

A situação financeira do União Barbarense também está relacionada a outros processos judiciais envolvendo o Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães.



O estádio foi arrematado em um leilão judicial por R$ 11,3 milhões como parte de um processo destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas. O valor, porém, foi considerado abaixo da avaliação de mercado e não seria suficiente para quitar todas as pendências do clube.



Diante disso, o União Barbarense recorreu à Justiça para tentar impedir a perda do estádio. Em setembro de 2025, o local ganhou uma nova proteção ao ser declarado patrimônio cultural, histórico e esportivo de Santa Bárbara d'Oeste.



O que diz o União Barbarense

Segundo o g1, o advogado Régis Godoy, que representa o União Barbarense, reconheceu a existência da dívida de IPTU, mas afirmou que o clube não possui atualmente condições financeiras para quitá-la.



"De forma prática, ainda não há um planejamento em si ou uma proposta de parcelamento. O clube não tem condição alguma no momento de assumir qualquer tipo de parcelamento, porque não é só esse caso, tem vários outros, então não adianta tratar somente esse, até porque se a gente for lá pedir um tipo de parcelamento para o município, a tendência é de juntar todos os outros [processos]".



Segundo Godoy, o clube mantém conversas com o poder público para encontrar alternativas que possibilitem a regularização dos débitos, incluindo a possibilidade de parcelamento e descontos por meio de um Programa de Regularização Fiscal (Refis).

"A gente está buscando junto ao poder público uma questão para tentar ter uma mobilização na cidade, em torno do União Barbarense também, para a gente tentar uma reconstrução. Isso passa muito pela questão da dívida", completou.

Estádio tem mais de 100 anos de história

Fundado em 1914, o União Barbarense tem uma relação histórica com o Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Seis anos após sua criação, em 1920, o clube se fundiu com o 7 de Setembro, equipe ligada à Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola da cidade.

A empresa cedeu uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados para a construção do estádio. Como forma de gratidão, o clube incorporou o termo "agrícola" ao próprio nome, tradição que permanece até os dias atuais.

O estádio foi inaugurado em 1921 e passou a receber os primeiros clássicos regionais do futebol local, principalmente contra Rio Branco, de Americana (SP), Inter de Limeira e XV de Piracicaba.

A profissionalização do União Barbarense aconteceu somente em 1964. A partir daí, o clube passou a construir uma trajetória de destaque no futebol paulista e nacional.

Em 1967, conquistou a Série A3 do Campeonato Paulista. Três décadas depois, em 1998, levantou o troféu da Série A2 e garantiu o acesso à elite estadual, onde estreou em 1999.

O principal momento da história do clube ocorreu em 2004. Naquele ano, o União Barbarense conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C e garantiu o acesso à Série B, disputada pela equipe na temporada seguinte.

A campanha contou com o apoio de investidores ucranianos. A parceria, entretanto, terminou em meio a uma crise que teve impacto sobre o clube e contribuiu para os rebaixamentos registrados posteriormente.

Nos anos seguintes, o União Barbarense enfrentou dificuldades dentro e fora de campo. Entre 2021 e 2022, passou duas temporadas sem disputar competições oficiais.

A equipe voltou a conquistar um título em 2025, quando faturou a Série A4 do Campeonato Paulista. Para a próxima temporada, o clube terá pela frente a Série A3 do estadual.

Recentemente, o União Barbarense anunciou Luiz Carlos Martins como novo treinador. Conhecido no futebol paulista como "Rei do Acesso", o técnico acumula 21 conquistas de acesso ao longo da carreira.