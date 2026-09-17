MERCADO DA BOLA
Destaque do Brasileirão não fica para 2027 e pode ser vendido por R$ 20 milhões
Meia soma 15 gols e 12 assistências na temporada
O meia Rômulo, que pertece ao Palmeiras, e é um dos grandes destaques do Brasileirão Série B 2026, deve ser vendido em 2027. A avaliação do Verdão é que o meia não deve ser utilizado pelo clube na próxima temporada, mas é um bom ativo para transferência em definitivo.
O Palmeiras não pretende usar Rômulo em 2027 e seu futuro será definido em uma reunião entre a comissão técnica, o Palmeiras e o estafe do jogador. A tendência é do momento é que seja ele seja vendido. O Verdão deseja receber entre 4 e 5 milhões de euros (entre R$ 20 e R$ 25 milhões na cotação atual). As informações são do site Nosso Palestra.
Além da venda, o Palmeiras também pretende manter um percentual dos direitos econômicos de Rômulo pensando em uma futura venda do meio-campista de 24 anos.
Na última janela de transferências, Rômulo recebeu sondagens de clubes da Rússia, Japão e Brasil. As negociações, no entanto, não avançaram para uma conclusão e o meia seguiu no Novorizontino por empréstimo. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2028.
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Destaque na Série B
Rômulo foi revelado pelo Novorizontino, teve grande destaque e foi vendido ao Palmeiras em 2024. Foram apenas 16 partidas no Verdão e o meia acabou emprestado no ano passado, inicialmente ao Ceará e meses depois acertando seu retorno ao Tigre.
Desde que retornou ao Novorinzontino no ano passado, Rômulo voltou a ter grandes atuações. O maior destaque é na temporada 2026, em que ele soma 15 gols e 12 assistências em 40 partidas.
Rômulo é um dos melhores jogadadores da Série B do Campeonato Brasileiro, com 18 participações em gols em 28 partidas disputadas. Ele vem de quatro jogos consecutivos marcando gol.