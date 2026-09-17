ESPORTES
Estádio histórico do Brasil acelera demolição para virar arena de R$ 400 milhões
Estádio já recebeu a seleção brasileira em 14 oportunidades
O Serra Dourada, um dos estádios mais históricos do futebol brasileiro, tem suas obras aceleradas com a demolição das arquibancada para construção de uma arena multiuso moderna que tem investimento inicial estimado em R$ 400 milhões. O estádio em Goiânia já foi casa de clubes como Goiás, Atlético Goianiense e recebeu por diversas vezes a seleção brasileira.
Imagens divulgadas pela construtora mostram o andamento da obra. Máquinas pesadas já realizam a demolição do concreto da antiga geral, setor desativado há anos. Serão construídas novas arquibancadas instaladas mais próximas do nível do gramado.
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A reforma do Serra Dourada prevê:
- Rebaixar o campo
- Manutenção do gramado
- Novos camarotes modernos
- Novos bares e academia
Construção de um hotel
A reforma, sob a coordenação do Governo do Estado de Goiás, é estimada em R$ 400 milhões, com obras sendo iniciadas neste segundo semestre de 2026.
O objetivo é transformar o Serra Dourada em um polo de entretenimento de grande porte, preparado também para grandes shows e festivais de música. A previsão é que o estádio volte a sediar partidas de futebol em 2028.
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Estádio histórico do Brasil
O estádio Serra Dourada, em Goiânia, se destacou historicamente por décadas. Inaugurado em 1975 e projetado pelo renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o equipamento chamava atenção pela sua imponência e também por ser um dos gramados mais longos do futebol brasileiro.
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Principal praça esportiva de Goiânia, o Serra Dourada foi palco de decisões e jogos históricos de Goiás e Atlético Goianiense. Além disso, já recebeu a seleção brasileira em 14 jogos, sem ser palco de derrotas da Amarelinha.