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Estádio histórico do Brasil acelera demolição para virar arena de R$ 400 milhões

Estádio já recebeu a seleção brasileira em 14 oportunidades

Daniel Genonadio
Por
Serra Dourada preparada para demolição das arquibancadas
Serra Dourada preparada para demolição das arquibancadas - Foto: Rota Drone Filmes, YouTube, Reprodução

O Serra Dourada, um dos estádios mais históricos do futebol brasileiro, tem suas obras aceleradas com a demolição das arquibancada para construção de uma arena multiuso moderna que tem investimento inicial estimado em R$ 400 milhões. O estádio em Goiânia já foi casa de clubes como Goiás, Atlético Goianiense e recebeu por diversas vezes a seleção brasileira.

Imagens divulgadas pela construtora mostram o andamento da obra. Máquinas pesadas já realizam a demolição do concreto da antiga geral, setor desativado há anos. Serão construídas novas arquibancadas instaladas mais próximas do nível do gramado.

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A reforma do Serra Dourada prevê:

  • Rebaixar o campo
  • Manutenção do gramado
  • Novos camarotes modernos
  • Novos bares e academia

Construção de um hotel

A reforma, sob a coordenação do Governo do Estado de Goiás, é estimada em R$ 400 milhões, com obras sendo iniciadas neste segundo semestre de 2026.

O objetivo é transformar o Serra Dourada em um polo de entretenimento de grande porte, preparado também para grandes shows e festivais de música. A previsão é que o estádio volte a sediar partidas de futebol em 2028.

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Estádio histórico do Brasil

O estádio Serra Dourada, em Goiânia, se destacou historicamente por décadas. Inaugurado em 1975 e projetado pelo renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o equipamento chamava atenção pela sua imponência e também por ser um dos gramados mais longos do futebol brasileiro.

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Principal praça esportiva de Goiânia, o Serra Dourada foi palco de decisões e jogos históricos de Goiás e Atlético Goianiense. Além disso, já recebeu a seleção brasileira em 14 jogos, sem ser palco de derrotas da Amarelinha.

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brasil estádio Futebol

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