Circuito de natação reúne 150 atletas em Itaparica em edição especial

Um dos principais circuitos de águas abertas da Bahia está prestes a completar 15 anos de história - e o grande palco da celebração será a Ilha de Itaparica. A Maratour completa 15 anos no próximo dia 19 de setembro, com a realização da III etapa do Circuito Maratour 2026.

A edição especial deve reunir cerca de 150 atletas em uma programação voltada para diferentes idades, níveis de experiência e perfis de nadadores, buscando unir esporte, convivência e incentivo à natação em ambientes naturais.

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A etapa terá cinco provas, sendo elas 50m Kids, 300m Kids, 750m, 1.500m e 3.000m. A programação contempla desde crianças em suas primeiras experiências competitivas até atletas mais experientes, que buscam desafios de maior distância.

Maratour - Foto: Divulgação

Edição marca reencontro com as origens

A etapa também tem um significado simbólico para a organização, porque foi na Ilha de Itaparica, em 2011, ainda na época do Club Med, que nasceu o projeto que se transformaria em um dos eventos mais tradicionais da natação em águas abertas na Bahia.

Quinze anos depois, o retorno ao local de origem representa um reencontro com a história da competição e uma oportunidade de celebrar a trajetória construída ao lado de atletas, familiares, parceiros e da comunidade esportiva.

Maratour - Foto: Divulgação

"Voltar ao local onde a Maratour nasceu, 15 anos depois, é muito especial. É uma forma de celebrar nossa história, mas também de olhar para tudo o que construímos junto com atletas, famílias, parceiros e toda a comunidade da natação", destaca Bruno Riella, idealizador da Maratour e diretor da Ambiance Esporte Produções e Eventos.

A etapa comemorativa pretende, assim, transformar o dia em uma grande celebração da natação em águas abertas. A proposta é que crianças, jovens, adultos e atletas mais experientes compartilhem o mesmo cenário e a mesma paixão pelo esporte com integração, superação e convivência.