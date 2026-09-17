Rio com 500 crocodilos é aprovado como sede do remo nas Olimpíadas

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O remo e a canoagem dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane, em 2032, já têm casa - mas vão ter que dividi-la com cerca de 500 crocodilos. O palco das provas será o rio Fitzroy, recheado de animais em seu interior.

A raia de Rockhampton, cidade localizada ao norte da sede olímpica, passou por uma avaliação técnica independente e foi considerada adequada para receber as competições.

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A escolha vinha sendo debatida há meses pela comunidade internacional das duas modalidades. Remadores britânicos, alemães e neozelandeses questionaram a segurança e a sustentabilidade do local, principalmente pela presença dos crocodilos no rio.

Avaliação aprovou condições da raia

O relatório foi encomendado pela Autoridade Independente de Infraestrutura e Coordenação dos Jogos, a GIICA. Segundo a entidade, a raia de Rockhampton já é utilizada como local de treinamento e competição para esportes em águas calmas.

O espaço recebe campeonatos escolares estaduais, regatas locais e campos de treinamento da seleção nacional.

A análise, no entanto, não teve como foco a presença dos crocodilos. O estudo avaliou como o percurso se comportaria em diferentes condições, levando em conta padrões climáticos, níveis de água e risco de inundação antes e durante os Jogos.

Organização promete planos contra crocodilos

Apesar de a avaliação técnica não ter analisado diretamente os crocodilos, os organizadores de Brisbane 2032 prometeram criar planos de contingência em caso de presença dos animais durante as competições.

O presidente do Comitê Organizador, Andrew Liveris, afirmou que a aprovação dá mais segurança para a continuidade do planejamento em Rockhampton.

"O endosso proporciona maior segurança à medida que avançamos para a próxima fase de planejamento das instalações e realização dos Jogos, garantindo que todo o trabalho futuro de projeto e operação continue focado exclusivamente em Rockhampton", disse.

Remo nas Olimpíadas de Tokyo em 2020 - Foto: COI

Federações apoiam escolha

A escolha, porém, não desagradou a todos - as federações internacionais de remo e canoagem apoiaram a escolha da raia de Rockhampton para os Jogos de 2032.

Jean-Christophe Rolland, presidente da World Rowing, afirmou que a análise comprovou a capacidade do rio Fitzroy de oferecer condições justas de competição.

"Com base na extensa análise realizada, agora sabemos que o rio Fitzroy é capaz de proporcionar condições de competição justas durante o período dos Jogos, em conformidade com os requisitos do remo olímpico e paralímpico", afirmou.

Palco segue no planejamento olímpico

Com a aprovação, Rockhampton segue como sede planejada para o remo e a canoagem nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Brisbane. A partir de agora, os organizadores devem avançar para novas etapas de planejamento das instalações, operação do evento e medidas de segurança para atletas e equipes.