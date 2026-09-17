Atacante campeão da Libertadores acerta com time de Guto Ferreira na Série B

O Vila Nova encaminhou a contratação do atacante Lincoln, de 25 anos, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o jogador chega para reforçar o elenco comandado por Guto Ferreira, ex-Bahia, que busca mais um acesso à elite do futebol nacional.

O Tigre ocupa atualmente a terceira posição da segunda divisão, com 48 pontos, e aposta na experiência de seu treinador para alcançar o objetivo de voltar à Série A. Conhecido como "Rei do Acesso", Guto Ferreira já conquistou cinco acessos da Série B para a primeira divisão, por Ponte Preta, Bahia, Internacional, Sport e Remo.

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Lincoln estava por último no Spartak Subotica, da Sérvia. Na temporada de 2026, o atacante disputou 16 partidas pelo clube e registrou quatro gols e uma assistência.

Revelado pelo Flamengo, o jogador construiu boa parte da formação nas categorias de base do clube carioca e integrou o elenco que conquistou a Libertadores de 2019. Naquele mesmo ano, também fez parte do grupo campeão brasileiro, feito repetido pelo Rubro-Negro em 2020.

Um dos momentos marcantes da passagem de Lincoln pelo Flamengo aconteceu na final do Mundial de Clubes de 2019. O atacante esteve em campo na derrota por 1 a 0 para o Liverpool, na prorrogação.



Lincoln chega para disputa por vaga no ataque

No Vila Nova, Lincoln terá a missão de aumentar as opções ofensivas de Guto Ferreira na reta decisiva da Série B. Inicialmente, o centroavante deve disputar espaço com André Luís.



Além dele, Rafa Silva e Dellatorre também aparecem como concorrentes pela posição, mas os dois estão atualmente em recuperação de lesões e ainda não estão à disposição do treinador.



Contrato até o fim da temporada

De acordo com o ge, Lincoln terá contrato com o Vila Nova até o final da temporada. O vínculo, porém, será confirmado oficialmente após a realização dos exames médicos.



Antes de chegar ao futebol sérvio, o atacante também acumulou passagens por Athletic-MG e Cruzeiro, além de experiências no futebol japonês e austríaco.