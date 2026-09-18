ACE OPEN QPC 2026 terá campeão de Grand Slam em Salvador

O ACE OPEN QPC 2026 chega à sua quinta edição nos dias 25 e 26 de setembro, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador. O evento reunirá atletas, convidados e formadores de opinião em uma programação que vai além das disputas esportivas, com Tênis, Beach Tennis, hospitalidade, relacionamento, entretenimento e ações de responsabilidade social.



Entre os destaques da edição deste ano está a participação de Bruno Soares, campeão de Grand Slam e um dos principais nomes brasileiros da história do tênis profissional. O ex-tenista estará presente na abertura do evento, na sexta-feira, 25, para um bate-papo com atletas e convidados.





Bruno Soares será destaque - Foto: Divulgação

Durante o encontro, Bruno Soares falará sobre sua trajetória no circuito internacional, alta performance, disciplina e os aprendizados proporcionados pelo esporte.

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QPC assume naming right do evento

A edição de 2026 marca uma nova fase do ACE OPEN QPC. A QPC passa a assumir o naming right e a assinar oficialmente o torneio, com a proposta de transformar o evento em uma plataforma de relacionamento e experiências.



A iniciativa busca aproximar a marca do universo esportivo e da hospitalidade, além de alcançar um público interessado em qualidade, performance, bem-estar e conexões.





Esporte, hospitalidade e relacionamento

Mais do que uma competição, o ACE OPEN QPC 2026 terá partidas de Tênis e Beach Tennis, disputadas em formato de duplas, além de momentos de convivência, experiências de hospitalidade e encontros com personalidades do esporte.



A estrutura foi planejada para transformar o Clube Bahiano de Tênis em um ponto de encontro ao longo dos dois dias de programação, criando oportunidades de relacionamento entre atletas, convidados, parceiros e marcas.



Fernando Nardini, atualmente na CazéTV, será o mestre de cerimônias oficial e ficará responsável por conduzir os principais momentos do evento, desde a abertura até a cerimônia de premiação.



A programação também contará com atrações musicais ao final de cada dia, ampliando o ambiente de convivência e celebração após as disputas.

Evento terá ação de impacto social

O ACE OPEN QPC 2026 também reforça a proposta de impacto social por meio do apoio ao Instituto Viver Cassange, organização que atua desde 2016 na comunidade de Cassange.



A parceria envolve o Projeto Primeiro Set, iniciativa que utiliza o esporte como ferramenta de desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O projeto associa a prática esportiva a ações de educação e qualificação profissional.



Durante o evento, serão destinados materiais esportivos e uniformes ao Instituto Viver Cassange. A organização também terá um espaço para apresentar seu trabalho a empresários, executivos, atletas e potenciais apoiadores.

Quinta edição ganha nova proposta

Em sua quinta edição, o ACE OPEN QPC amplia a proposta de unir esporte, relacionamento e experiências. A presença de Bruno Soares, a participação de Fernando Nardini, a programação musical, as ações de hospitalidade e a agenda de impacto social integram o novo momento do evento.



Com a chegada da QPC ao naming right, o ACE OPEN QPC 2026 propõe uma nova forma de vivenciar o esporte em Salvador.

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