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BAHIA

Criança de 5 anos morre após passar mal em escola na Bahia

Segundo os pais, Samuel não apresentava sinais de mal-estar antes de sair

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Criança de 5 anos morre após passar mal em escola na Bahia
Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Uma criança de cinco anos morreu após passar mal dentro de uma escola municipal de Anagé, no sudoeste da Bahia, na quinta-feira, 17.

Samuel Santos Reis apresentou vômitos e sangramento pelo nariz enquanto estava na unidade de ensino.

Menino foi levado ao hospital

O menino foi socorrido por uma professora e encaminhado ao Hospital Municipal de Anagé, mas não resistiu. Segundo os pais, Samuel não apresentava sinais de mal-estar antes de sair de casa para a escola.

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Polícia investiga o caso

A morte é investigada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Anagé. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista, onde serão realizados os procedimentos necessários.

Materiais serão coletados para exames laboratoriais que podem auxiliar na investigação das circunstâncias da morte.

O velório de Samuel será realizado na casa da mãe da criança, na localidade de Baixa do Arroz, zona rural de Anagé.

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Secretarias acompanham investigação

A Secretaria Municipal de Educação informou que acompanha o caso e prestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também acompanha a situação por meio do Núcleo Regional de Saúde (NRS) Sudoeste e da Vigilância Epidemiológica.

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Bahia criança morre escola

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