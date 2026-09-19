Salvador recebe 326 novos ônibus em maior renovação da história

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A Prefeitura de Salvador entregou, na manhã deste sábado, 19, 326 novos ônibus que vão integrar o sistema de transporte público da capital baiana. Segundo a gestão municipal, o primeiro lote faz parte da maior renovação da frota de coletivos já realizada na cidade.

Os novos veículos serão incorporados gradualmente às linhas de Salvador a partir da próxima segunda-feira, 21. De acordo com a Prefeitura, a renovação deverá alcançar mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros.

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“A partir da próxima semana, quem for utilizar o sistema, já vai perceber Salvador com transporte público diferente. A gente vai acabar de uma vez por todas com ônibus antigos, com os problemas de quebra, e vamos ter um novo padrão de transporte na cidade de Salvador”, afirmou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

A incorporação dos veículos ocorrerá por etapas. As demais unidades deverão começar a circular nos próximos meses, com previsão de conclusão do cronograma até dezembro de 2026.

Com a renovação completa, a prefeitura estima que cerca de 80% da frota de ônibus em circulação na capital tenha ar-condicionado. A medida deve ampliar a participação dos veículos climatizados no sistema, uma das reivindicações dos passageiros.

Sem aumento da tarifa

O secretário de Mobilidade afirmou que a chegada dos novos ônibus não provocará aumento na tarifa do transporte público, atualmente em R$ 5,90.

“Essa entrega não vai causar aumento de tarifa! Ela traz mais qualidade para o usuário. O aumento de tarifa anual segue uma recomposição inflacionária, na qual a corrigimos diante do aumento do diesel e o aumento da inflação devido ao salário dos rodoviários e itens de custo para manter a operação com qualidade”, explicou.

Segundo Pablo Souza, uma eventual atualização do valor da passagem em 2027 deverá seguir a recomposição pela inflação.

“Para o próximo ano, o que naturalmente é esperado, é que a recomposição da inflação não cause grande impacto no bolso de quem usa”, finalizou.