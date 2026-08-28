Ônibus de Cosme de Farias e Sussuarana ampliam viagens; veja horários

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Moradores dos bairros Cosme de Farias e Sussuarana, em Salvador, passam a contar com a ampliação no número de viagens, a partir desta sexta-feira, 28, e sábado, 29, respectivamente. A medida surge após solicitação da comunidade e análise técnica realizada pela equipe operacional, segundo informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Além disso, na próxima segunda-feira, 31, usuários da localidade Bosque Real, em Sete de Abril, também ganharão um novo atendimento no transporte público.

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Veja o que muda:

Cosme de Farias

Linha 0530-05 – Metrô Brotas x Cosme de Farias

Haverá três novos horários em dias úteis, saindo da estação de metrô Brotas em direção ao bairro, com partidas às 17h06, 17h58 e 18h27.

Sussuarana

Linha 1235 – Sussuarana x Patamares

Haverá aumento na oferta de viagens e ampliação do itinerário. Nos dias úteis, a linha passará de 33 para 45 viagens, enquanto aos sábados serão realizadas 23 viagens, contra as 19 atuais. Não terá operação aos domingos e feriados.

A linha também terá seu itinerário ampliado, passando a atender importantes avenidas da região de Patamares, como Ibirapitanga, Tamburugy, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira. A mudança permitirá ampliar o acesso ao transporte público para moradores e usuários de equipamentos como as Obras Sociais Irmã Dulce, faculdade e condomínios residenciais.

No sentido Patamares, o novo trajeto seguirá pela Avenida Ulisses Guimarães, Rua Antônio de Freitas, 4ª Avenida do CAB, Avenida Paralela, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Ibirapitanga e Avenida Tamburugy.

No retorno ao bairro, o trajeto passará pela Avenida Orlando Gomes, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Paralela, 4ª Avenida do CAB e Avenida Ulisses Guimarães, retornando ao itinerário original a partir da Avenida Pinto de Aguiar.

Bosque Real

Linha 1307-01 – Bosque Real x Metrô Pituaçu

Os usuários ganharão um novo atendimento de transporte para a estação de metrô de Pituaçu, que vai operar apenas nos dias úteis, com oito viagens entre o terminal e o bairro. A medida visa reforçar o atendimento e ampliar as opções de deslocamento no bairro.

No sentido terminal, a linha sairá do Lot. Bosque Real e seguirá pela Rua João do Carmo, Av. Aliomar Baleeiro, Rua Artêmio Castro Valente, Rua Flor de Mandacaru, Rua Artêmio Castro Valente, Av. Mário Sérgio Pontes de Paiva, Av. Luís Viana Filho, Retorno Viaduto CAB e Av. Luís Viana Filho.

Já no sentido bairro, a linha irá retornar na Av. Orlando Gomes, Av. Luís Viana Filho, R. Procurador Nelson Castro, R. Artêmio Castro Valente, R. Flor de Mandacaru, R. Artêmio Castro Valente, Av. Aliomar Baleeiro, R. Jayme Vieira Lima, R. Ismar Araújo, Av. Aliomar Baleeiro, R. João do Carmo e Lot. Bosque Real.