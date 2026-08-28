SALVADOR
Metrô terá operação especial para jogo entre Bahia e Internacional na Fonte Nova
Partida no domingo acontece às 19h30
O Metrô Bahia terá uma operação especial neste domingo, 27, para atender os torcedores que irão acompanhar a partida entre Bahia e Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 19h30, na Arena Fonte Nova.
Apesar do reforço na operação, o sistema funcionará dentro do horário regular, das 5h à 0h. A concessionária informou que haverá aumento no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), principalmente na Estação Campo da Pólvora, que costuma concentrar o fluxo de passageiros com destino ao estádio.
A quantidade de viagens dos trens também poderá ser ampliada ao longo do dia, conforme a demanda registrada nas estações.
"Para garantir uma operação tranquila durante a partida, vamos reforçar as equipes nas estações que devem registrar maior movimento. Também teremos acompanhamento em tempo real, permitindo respostas rápidas às necessidades dos clientes e contribuindo para uma viagem segura e organizada antes e depois do jogo", afirma Maria Eduarda Studart, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.
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Orientações para os torcedores
A concessionária também reforçou as recomendações do chamado Embarque Consciente. Entre as orientações estão não acessar os trilhos, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem e deixar assentos e elevadores preferenciais para quem realmente precisa.
Os passageiros também são orientados a utilizar o corrimão ao descer as escadas das estações.