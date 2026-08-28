Salvador terá 15 bairros sem energia nesta sexta-feira; veja lista

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Salvador segue enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia nesta sexta-feira, 28. Desta forma, entre 9h e 16h30, 15 bairros serão afetados.

Nesta fase, entram na lista Águas Claras, Bocada da Mata de Valéria, Itapuã, Paripe, Pirajá, Ribeira, São João do Cabrito, São Tomé de Paripe, Valéria, Alto da Terezinha, CAB, Calçada, Paralela, Rio Sena e Stella Maris.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Água Claras

Endereços afetados: Rua São José de Águas Claras, Travessa 1 Presidente Medici.

Horário: 9h às 16h30

Boca da Mata de Valéria

Endereços afetados: Rodovia BA-528.

Horário: 9h às 16h30

Itapuã

Endereços afetados: Travessa do Bispo.

Horário: 9h às 16h30

Paripe

Endereços afetados: Rua Parana.

Horário: 9h às 16h30

Pirajá

Endereços afetados: Rua Pisca Pisca, Rua Sao Jose, Estrada de Pirajá, Rodovia BR-324, Alameda Itajuba, Rua 18 De Agosto.

Horário: 9h às 16h30

Ribeira

Endereços afetados: Travessa Mangueira da Ribeira.

Horário: 9h às 16h30

São João do Cabrito

Endereços afetados: Rua São Lázaro do Cabrito.

Horário: 9h às 16h30

São Tomé de Paripe

Endereços afetados: Estrada da Base Naval De Aratu.

Horário: 9h às 16h30

Valéria

Endereços afetados: Rua da Paz, Rua Jardim Novo Horizonte, Rua Silva Jardim, Parque Derba, Travessa São José da Valéria, Rua Luis Eduardo Magalhães.

Horário: 9h às 16h30

Alto da Terezinha

Endereços afetados: Ladeira da Terezinha.

Horário: 10h às 16h

CAB

Endereços afetados: Avenida 3 Centro Adm Da Bahia, Av 4 Centro Adm Da Bahia.

Horário: 10h às 16h

Calçada

Endereços afetados: Rua Barão de Cotegipe.

Horário: 10h às 16h

Paralela

Endereços afetados: Avenida Luis Viana Filho.

Horário: 10h às 16h

Rio Sena

Endereços afetados: Rua Arco do Triunfo, Rua Maria Cecilia, Rua Odete Vilares, Rua Pedro De Alencar, Tv 3 Do Curralinho.

Horário: 10h às 16h

Stella Maris

Endereços afetados: Rua Deputado Eliel Martins, Rua Manuel Suarez, Rua Italo Gaudenzi, Alameda Antilhas.

Horário: 10h às 16h

Entenda os desligamentos programados

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: