Idoso fica preso sob escombros após desabamento de laje em Salvador

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Um homem de 78 anos precisou ser retirado debaixo dos escombros após uma laje desabar no bairro de Jaguaribe, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 27. A vítima ficou com as pernas presas pela estrutura que caiu e foi resgatada por militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM).

O atendimento foi feito por uma equipe da Auto Busca Salvamento com Guindaste (ABSG), que trabalhou na retirada dos materiais que impediam o acesso ao idoso. A operação exigiu cuidado para evitar novos riscos durante a remoção dos escombros e possíveis agravamentos dos ferimentos.

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Mesmo preso sob a estrutura, o homem permaneceu consciente durante toda a ocorrência. A condição permitiu que os bombeiros mantivessem contato e acompanhassem a vítima enquanto realizavam o trabalho de salvamento.

Depois que conseguiu ser retirado, o idoso foi estabilizado no próprio local da ocorrência. Em seguida, ele foi colocado sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o encaminhamento para uma unidade de saúde para receber atendimento médico especializado.

O Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado pelo número 193 em situações de emergência.