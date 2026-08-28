INFRAESTRUTURA
Ponte Salvador-Itaparica terá novo canteiro de obras em Vera Cruz
Unidade terá capacidade para produzir até 95 toneladas de concreto por dia
O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) autorizou a implantação e a operação de uma usina de concreto que dará suporte às obras da Ponte Salvador-Itaparica.
A estrutura será instalada no imóvel denominado Vila Mariá, no distrito de Mar Grande, em Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador.
A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, e tem validade de cinco anos.
Novo canteiro de obras
A autorização permite que a Concessionária Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S/A implante o chamado Canteiro de Obras 02, que contará com uma usina de concreto e estruturas pré-moldadas.
De acordo com a portaria, a unidade terá capacidade para produzir até 95 toneladas de concreto por dia.
Para a implantação do canteiro, o Inema também autorizou a supressão de vegetação nativa em uma área de 2,0885 hectares.
Desse total, 1,7746 hectare possui rendimento lenhoso, estimado pelo órgão ambiental em 16,14 metros cúbicos.
Ponte Salvador-Itaparica: empresa terá de informar quando começará retirada da vegetação
A autorização não significa que a vegetação possa ser retirada imediatamente. Segundo o documento, a concessionária deverá apresentar ao Inema o cronograma de execução das atividades de supressão com antecedência mínima de 45 dias.
O material lenhoso resultante da supressão também deverá ter destinação conforme a legislação ambiental.
Relembre: Canteiro de Obras 01 da Ponte Salvador-Itaparica
O projeto da ponte já conta com o Canteiro de Obras 01, instalado anteriormente em Vera Cruz.
O primeiro canteiro na região funciona como apoio logístico e operacional no município, na região da praia de Jaburu, na Ilha de Itaparica.
A unidade faz parte das três frentes iniciais de trabalho terrestres mobilizadas pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica para dar suporte à construção da ponte sobre a Baía de Todos os Santos.
Canteiros de obras fora de Vera Cruz
Além das estruturas instaladas em Vera Cruz, a construção da ponte também conta com outros dois canteiros de obras em diferentes municípios:
- Salvador: localizado na região do Jequitaia, no antigo prédio da Petrobras, o canteiro dará suporte à construção da cabeceira da ponte e dos acessos viários na capital.
- São Roque do Paraguaçu (Maragogipe): é o maior canteiro industrial do projeto, com cerca de 400 mil m², destinado à fabricação e montagem de estruturas metálicas e tubos de aço.
Leia Também:
Calendário de entrega da Ponte Salvador-Itaparica
A previsão oficial de entrega da Ponte Salvador-Itaparica é junho de 2031.
O cronograma do projeto é dividido em duas etapas principais:
- Janeiro de 2024 (fase preparatória): começaram os primeiros trabalhos práticos de campo, focados na dragagem de canais e no processo de sondagem geotécnica, com perfuração e coleta de amostras do solo em terra e no mar.
- Junho de 2026 (início oficial da construção): foi o marco contratual para o início efetivo das obras físicas, com a mobilização dos canteiros de apoio terrestres, o início das desapropriações e a chegada das primeiras estruturas e camisas metálicas vindas da China para dar início às fundações.