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MAIOR PONTE DA AMÉRICA LATINA

Ponte Salvador-Itaparica terá plataforma marítima inédita

Conheça a tecnologia de plataforma inédita usada na construção da maior ponte da América Latina

Jair Mendonça Jr
Por
Ponte Salvador-Itaparica terá plataforma marítima inédita
Ponte Salvador-Itaparica terá plataforma marítima inédita - Foto: Divulgação

A construção da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica utiliza uma plataforma de apoio estruturada sobre o mar. O projeto prevê a extensão desta plataforma com medida próxima à da ponte, em um modelo de engenharia aplicado pela primeira vez no Brasil.

Logística e infraestrutura

O objetivo da base é permitir o tráfego de trabalhadores, máquinas e materiais. O projeto inclui a instalação de uma central de concreto sobre a plataforma.

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A concessionária responsável pela obra estima que a estrutura reduzirá o uso de embarcações em 70% durante o cronograma de construção.

Após a finalização da ponte, o planejamento prevê o desmonte da plataforma e o reaproveitamento dos materiais.

Dados do projeto

  • Extensão sobre o mar: 12,4 quilômetros.
  • Investimento total: R$ 11,6 bilhões.
  • Escopo: inclui novos acessos viários em Salvador e via expressa de 22 quilômetros na Ilha de Itaparica.
  • Prazo de conclusão: 2031.

Manutenção da navegação

O canal principal de navegação será mantido durante a execução dos trabalhos, com 400 metros de largura e 85 metros de altura.

Pontos de passagem foram definidos para o tráfego de embarcações de pesca artesanal. O projeto está em fase inicial.

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