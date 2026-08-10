Ponte Salvador-Itaparica terá plataforma marítima inédita

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A construção da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica utiliza uma plataforma de apoio estruturada sobre o mar. O projeto prevê a extensão desta plataforma com medida próxima à da ponte, em um modelo de engenharia aplicado pela primeira vez no Brasil.

Logística e infraestrutura

O objetivo da base é permitir o tráfego de trabalhadores, máquinas e materiais. O projeto inclui a instalação de uma central de concreto sobre a plataforma.

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A concessionária responsável pela obra estima que a estrutura reduzirá o uso de embarcações em 70% durante o cronograma de construção.

Após a finalização da ponte, o planejamento prevê o desmonte da plataforma e o reaproveitamento dos materiais.

Dados do projeto

Extensão sobre o mar : 12,4 quilômetros.

: 12,4 quilômetros. Investimento total: R$ 11,6 bilhões.

R$ 11,6 bilhões. Escopo : inclui novos acessos viários em Salvador e via expressa de 22 quilômetros na Ilha de Itaparica.

: inclui novos acessos viários em Salvador e via expressa de 22 quilômetros na Ilha de Itaparica. Prazo de conclusão : 2031.

Manutenção da navegação

O canal principal de navegação será mantido durante a execução dos trabalhos, com 400 metros de largura e 85 metros de altura.

Pontos de passagem foram definidos para o tráfego de embarcações de pesca artesanal. O projeto está em fase inicial.

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