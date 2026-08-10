MAIOR PONTE DA AMÉRICA LATINA
Ponte Salvador-Itaparica terá plataforma marítima inédita
Conheça a tecnologia de plataforma inédita usada na construção da maior ponte da América Latina
A construção da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica utiliza uma plataforma de apoio estruturada sobre o mar. O projeto prevê a extensão desta plataforma com medida próxima à da ponte, em um modelo de engenharia aplicado pela primeira vez no Brasil.
Logística e infraestrutura
O objetivo da base é permitir o tráfego de trabalhadores, máquinas e materiais. O projeto inclui a instalação de uma central de concreto sobre a plataforma.
A concessionária responsável pela obra estima que a estrutura reduzirá o uso de embarcações em 70% durante o cronograma de construção.
Após a finalização da ponte, o planejamento prevê o desmonte da plataforma e o reaproveitamento dos materiais.
Dados do projeto
- Extensão sobre o mar: 12,4 quilômetros.
- Investimento total: R$ 11,6 bilhões.
- Escopo: inclui novos acessos viários em Salvador e via expressa de 22 quilômetros na Ilha de Itaparica.
- Prazo de conclusão: 2031.
Manutenção da navegação
O canal principal de navegação será mantido durante a execução dos trabalhos, com 400 metros de largura e 85 metros de altura.
Pontos de passagem foram definidos para o tráfego de embarcações de pesca artesanal. O projeto está em fase inicial.
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