Ponte Salvador-Itaparica: prefeitura garante avanço das obras na capital

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que o Palácio Thomé de Souza vai garantir o avanço das obras da ponte Salvador-Itaparica que estejam sob responsabilidade da gestão na capital baiana.

Segundo ele, assim que o governo do Estado protocolar oficialmente a documentação, a prefeitura dará prioridade à análise e aos procedimentos necessários.

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“Quando o projeto chegar, a gente vai analisar e, sendo possível, vai aprovar com toda a celeridade [...] Eu torço para que aconteça”, disse Bruno durante a inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco, na quinta-feira, 6.

Porém, demonstrou descrença com a construção do equipamento. "Para começar uma obra, é preciso ter um projeto, o que não tem", completou.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Betto Jr./Secom PMS

Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com fabricação de estruturas

As obras da Ponte Salvador-Itaparica seguem avançando e o canteiro de São Roque do Paraguaçu, no município de Maragogipe, entrou em uma das fases mais importantes do empreendimento. No local, acontecem simultaneamente a soldagem dos tubos de aço, a fabricação das estruturas metálicas e a preparação dos componentes que serão transportados por via marítima até as frentes de trabalho na Baía de Todos-os-Santos.

Soldadores, caldeireiros e inspetores de solda brasileiros atuam na produção das estacas e de outros equipamentos que darão sustentação às plataformas utilizadas durante a execução das fundações da ponte.

Além das estacas metálicas, o canteiro também produz vigas de apoio, painéis metálicos, sistemas de contraventamento, pontos de ancoragem e outras peças que serão utilizadas nas próximas etapas da construção.