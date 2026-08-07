Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

MOBILIDADE

Ponte Salvador-Itaparica: prefeitura garante avanço das obras na capital

Prefeito disse que Palácio Thomé de Souza está disposto a facilitar a tramitação do equipamento

Yuri Abreu
Por
Projeto da ponte Salvador-Itaparica
Projeto da ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), afirmou que o Palácio Thomé de Souza vai garantir o avanço das obras da ponte Salvador-Itaparica que estejam sob responsabilidade da gestão na capital baiana.

Segundo ele, assim que o governo do Estado protocolar oficialmente a documentação, a prefeitura dará prioridade à análise e aos procedimentos necessários.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SALVADOR

Construção da Ponte Salvador–Itaparica avança com a geração de 600 empregos
Construção da Ponte Salvador–Itaparica avança com a geração de 600 empregos imagem

BAHIA

Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com fabricação de estruturas
Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com fabricação de estruturas imagem

ETAPA DECISIVA

Ponte Salvador-Itaparica avança com início das obras em alto-mar
Ponte Salvador-Itaparica avança com início das obras em alto-mar imagem

“Quando o projeto chegar, a gente vai analisar e, sendo possível, vai aprovar com toda a celeridade [...] Eu torço para que aconteça”, disse Bruno durante a inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco, na quinta-feira, 6.

Porém, demonstrou descrença com a construção do equipamento. "Para começar uma obra, é preciso ter um projeto, o que não tem", completou.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis
Prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Betto Jr./Secom PMS

Obras da Ponte Salvador–Itaparica avançam com fabricação de estruturas

As obras da Ponte Salvador-Itaparica seguem avançando e o canteiro de São Roque do Paraguaçu, no município de Maragogipe, entrou em uma das fases mais importantes do empreendimento. No local, acontecem simultaneamente a soldagem dos tubos de aço, a fabricação das estruturas metálicas e a preparação dos componentes que serão transportados por via marítima até as frentes de trabalho na Baía de Todos-os-Santos.

Soldadores, caldeireiros e inspetores de solda brasileiros atuam na produção das estacas e de outros equipamentos que darão sustentação às plataformas utilizadas durante a execução das fundações da ponte.

Além das estacas metálicas, o canteiro também produz vigas de apoio, painéis metálicos, sistemas de contraventamento, pontos de ancoragem e outras peças que serão utilizadas nas próximas etapas da construção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Bruno Reis ponte salvador-itaparica Salvador

Relacionadas

Mais lidas