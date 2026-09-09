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Linha de ônibus Cajazeiras XI x Águas Claras é alterada em Salvador

Mudanças afetam o nome e quantidades de viagens

Gustavo Zambianco
Por
Nova linha de ônibus que segue de Cajazeiras XI ao Terminal Águas Claras
Nova linha de ônibus que segue de Cajazeiras XI ao Terminal Águas Claras - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

A linha de ônibus que liga a região de Cajazeiras XI ao Terminal Águas Claras, em Salvador, vai sofrer algumas mudanças a partir desta quarta-feira, 9.

Agora, o serviço que atuava como uma linha de reforço vai passar a contar com um código próprio, além de ganhar duas novas viagens ao longo do dia.

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Veja as mudanças

Anteriormente identificada como “1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil”, a linha agora vai passar a se chamar “1722 – Terminal Águas Claras x Geraldo Brasil".

Já o itinerário realizado não será alterado, porém, o serviço passará a realizar 18 viagens por dia.

Além disso, será criada a linha 1722-01, que vai funcionar da seguinte forma:

  • Saída da Rua Geraldo Brasil no horário das 6h25;
  • Passa pela Rua Juscelino Kubitschek, Avenida 2 de Julho e BR-324;
  • Chega ao Terminal Águas Claras.

Essa alteração aumenta as opções de deslocamento para os usuários que utilizam a linha, principalmente no período da manhã.

A mudança faz parte do acompanhamento contínuo da operação do transporte público realizado pela Secretaria de Mobilidade (Semob), com ajustes no serviço de acordo com as necessidades de deslocamento da população.

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