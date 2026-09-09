SALVADOR
Linha de ônibus Cajazeiras XI x Águas Claras é alterada em Salvador
Mudanças afetam o nome e quantidades de viagens
A linha de ônibus que liga a região de Cajazeiras XI ao Terminal Águas Claras, em Salvador, vai sofrer algumas mudanças a partir desta quarta-feira, 9.
Agora, o serviço que atuava como uma linha de reforço vai passar a contar com um código próprio, além de ganhar duas novas viagens ao longo do dia.
Veja as mudanças
Anteriormente identificada como “1721-03 – Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil”, a linha agora vai passar a se chamar “1722 – Terminal Águas Claras x Geraldo Brasil".
Já o itinerário realizado não será alterado, porém, o serviço passará a realizar 18 viagens por dia.
Além disso, será criada a linha 1722-01, que vai funcionar da seguinte forma:
- Saída da Rua Geraldo Brasil no horário das 6h25;
- Passa pela Rua Juscelino Kubitschek, Avenida 2 de Julho e BR-324;
- Chega ao Terminal Águas Claras.
Essa alteração aumenta as opções de deslocamento para os usuários que utilizam a linha, principalmente no período da manhã.
A mudança faz parte do acompanhamento contínuo da operação do transporte público realizado pela Secretaria de Mobilidade (Semob), com ajustes no serviço de acordo com as necessidades de deslocamento da população.