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HOME > SAÚDE

DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA

Hemóvel segue em shoppings de Salvador nesta semana; veja como doar sangue

Estoque de sangue está crítico para cinco tipos sanguíneos

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Hemóvel
Hemóvel - Foto: Divulgação

Clientes e funcionários dos shoppings Salvador Norte e Bela Vista, ambos na capital baiana, podem realizar doações de sangue e cadastro de medúla óssea nos próprios estabelecimentos nesta semana. O Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), retornou aos locais nesta terça-feira, 8.

No Salvador Norte Shoppig, localizado no bairro São Cristóvão, o serviço é realizado no estacionamento externo do empreendimento, no Piso L1, das 8h às 17h, com 1h de intervalo para almoço, até sexta-feira, 11.

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Já no Shopping Bela Vista, localizado no Horto Bela Vista, a estratégia segue até domingo, 12, das 9h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.

A iniciativa reforça a importância da doação voluntária e facilita o acesso da população ao serviço, levando a estrutura de coleta para um local de grande circulação. A ação é uma oportunidade para quem deseja contribuir com a reposição dos estoques de sangue e ajudar pacientes que necessitam de transfusões e outros tratamentos.

Nesta terça, a entidade disparou um aviso para doadores já cadastrados, através do WhatsApp, alertando estoque crítico para os seguintes tipos sanguíneos:

  • A+
  • A-
  • B+
  • O+
  • O-

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ALERTA

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Como doar?

Os interessados devem comparecer ao local entre os dias e horários disponíveis, e apresentar documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.

  • Para doar sangue, é necessário:
  • Estar em boas condições de saúde;
  • pesar mais de 50 kg;
  • ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou do responsável legal, enquanto pessoas com mais de 60 anos somente podem doar caso já tenham realizado doações anteriormente);
  • não deve estar em jejum nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;
  • não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento;
  • ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior;
  • evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Outros lugares disponíveis para doação de sangue

Após os shoppings, o Hemóvel desembarca em outros pontos da capital baiana, sendo que nas próximas semanas retomam a ação nos respectivos estabelecimentos. São eles:

12/09 – Centro Universitário Jorge Amado

  • Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 6775 - Paralela
  • Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

14 a 19/09 – Shopping Bela Vista

  • Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
  • Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

14/09 – Estação Nova Lapa

  • Endereço: Estação da Lapa, Tororó
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

15 a 17/09 – Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE)

  • Endereço: Edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, Avenida 4, nº 495, Plataforma 05, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

18 e 19/09 – Salvador Shopping

  • Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

21 a 26/09 – Shopping Bela Vista

  • Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
  • Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

21 a 22/09 – Grau Técnico Plataforma

  • Endereço: Rua dos Ferroviários, s/n, bairro Plataforma
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

23 a 25/09 – Clinica de Referência à Saúde da Mulher

  • Endereço: Rua Santa Rita, s/n – Centro, São Francisco do Conde - BA
  • Horário: 08h às 16h, com 1h de intervalo para almoço;

26 e 28/09 – Salvador Shopping

  • Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

29 e 30/09 – Neoenergia Narandiba

  • Endereço: Avenida Edgard Santos, 300 - Narandiba
  • Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

28 a 30/09 – Shopping Bela Vista

  • Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
  • Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.

Locais fixos para doação em Salvador

Hemocentro Coordenador - Salvador

  • Endereço: Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas - Cep: 40.286-240 - Complexo HGE, Hemoba e Cican
  • Tel.: (71) 3194-7864
  • E-mail: [email protected]
  • Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 07h30 às 18h30; Sábado - 07h30 às 16h30

UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador

  • Endereço: Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma - Cep: 40.415-000
  • Tel.: (71) 3310-1349 / 3310-1224
  • E-mail: [email protected]
  • Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h10 às 11h30 e 13h às 16h

UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos - Salvador

  • Endereço: Rua Direta do Saboeiro, s/n - Cabula, Salvador - BA, 40301-110
  • Tel.: (71) 3116-5643
  • E-mail: [email protected]
  • Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h.

UC Hemoba - Hospital do Subúrbio - Salvador

  • Endereço: Rua das Pedrinhas, s/n, Periperi - Cep: 40.720-460
  • Tel.: (71) 3217-8824/8905/8823
  • E-mail: [email protected]
  • Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 7h30 às 12h e 13h às 16h30
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Doação de Sangue Hemóvel Salvador

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