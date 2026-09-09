DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA
Hemóvel segue em shoppings de Salvador nesta semana; veja como doar sangue
Estoque de sangue está crítico para cinco tipos sanguíneos
Clientes e funcionários dos shoppings Salvador Norte e Bela Vista, ambos na capital baiana, podem realizar doações de sangue e cadastro de medúla óssea nos próprios estabelecimentos nesta semana. O Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), retornou aos locais nesta terça-feira, 8.
No Salvador Norte Shoppig, localizado no bairro São Cristóvão, o serviço é realizado no estacionamento externo do empreendimento, no Piso L1, das 8h às 17h, com 1h de intervalo para almoço, até sexta-feira, 11.
Já no Shopping Bela Vista, localizado no Horto Bela Vista, a estratégia segue até domingo, 12, das 9h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.
A iniciativa reforça a importância da doação voluntária e facilita o acesso da população ao serviço, levando a estrutura de coleta para um local de grande circulação. A ação é uma oportunidade para quem deseja contribuir com a reposição dos estoques de sangue e ajudar pacientes que necessitam de transfusões e outros tratamentos.
Nesta terça, a entidade disparou um aviso para doadores já cadastrados, através do WhatsApp, alertando estoque crítico para os seguintes tipos sanguíneos:
- A+
- A-
- B+
- O+
- O-
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Como doar?
Os interessados devem comparecer ao local entre os dias e horários disponíveis, e apresentar documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.
- Para doar sangue, é necessário:
- Estar em boas condições de saúde;
- pesar mais de 50 kg;
- ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou do responsável legal, enquanto pessoas com mais de 60 anos somente podem doar caso já tenham realizado doações anteriormente);
- não deve estar em jejum nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;
- não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento;
- ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior;
- evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.
Outros lugares disponíveis para doação de sangue
Após os shoppings, o Hemóvel desembarca em outros pontos da capital baiana, sendo que nas próximas semanas retomam a ação nos respectivos estabelecimentos. São eles:
12/09 – Centro Universitário Jorge Amado
- Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 6775 - Paralela
- Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;
14 a 19/09 – Shopping Bela Vista
- Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
- Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;
14/09 – Estação Nova Lapa
- Endereço: Estação da Lapa, Tororó
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
15 a 17/09 – Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE)
- Endereço: Edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, Avenida 4, nº 495, Plataforma 05, Centro Administrativo da Bahia (CAB)
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
18 e 19/09 – Salvador Shopping
- Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
21 a 26/09 – Shopping Bela Vista
- Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
- Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;
21 a 22/09 – Grau Técnico Plataforma
- Endereço: Rua dos Ferroviários, s/n, bairro Plataforma
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
23 a 25/09 – Clinica de Referência à Saúde da Mulher
- Endereço: Rua Santa Rita, s/n – Centro, São Francisco do Conde - BA
- Horário: 08h às 16h, com 1h de intervalo para almoço;
26 e 28/09 – Salvador Shopping
- Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
29 e 30/09 – Neoenergia Narandiba
- Endereço: Avenida Edgard Santos, 300 - Narandiba
- Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;
28 a 30/09 – Shopping Bela Vista
- Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista
- Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.
Locais fixos para doação em Salvador
Hemocentro Coordenador - Salvador
- Endereço: Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas - Cep: 40.286-240 - Complexo HGE, Hemoba e Cican
- Tel.: (71) 3194-7864
- E-mail: [email protected]
- Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 07h30 às 18h30; Sábado - 07h30 às 16h30
UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador
- Endereço: Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma - Cep: 40.415-000
- Tel.: (71) 3310-1349 / 3310-1224
- E-mail: [email protected]
- Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h10 às 11h30 e 13h às 16h
UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos - Salvador
- Endereço: Rua Direta do Saboeiro, s/n - Cabula, Salvador - BA, 40301-110
- Tel.: (71) 3116-5643
- E-mail: [email protected]
- Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h.
UC Hemoba - Hospital do Subúrbio - Salvador
- Endereço: Rua das Pedrinhas, s/n, Periperi - Cep: 40.720-460
- Tel.: (71) 3217-8824/8905/8823
- E-mail: [email protected]
- Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 7h30 às 12h e 13h às 16h30