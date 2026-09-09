Hemóvel segue em shoppings de Salvador nesta semana; veja como doar sangue

Siga o A TARDE no Google

Clientes e funcionários dos shoppings Salvador Norte e Bela Vista, ambos na capital baiana, podem realizar doações de sangue e cadastro de medúla óssea nos próprios estabelecimentos nesta semana. O Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), retornou aos locais nesta terça-feira, 8.

No Salvador Norte Shoppig, localizado no bairro São Cristóvão, o serviço é realizado no estacionamento externo do empreendimento, no Piso L1, das 8h às 17h, com 1h de intervalo para almoço, até sexta-feira, 11.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já no Shopping Bela Vista, localizado no Horto Bela Vista, a estratégia segue até domingo, 12, das 9h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.

A iniciativa reforça a importância da doação voluntária e facilita o acesso da população ao serviço, levando a estrutura de coleta para um local de grande circulação. A ação é uma oportunidade para quem deseja contribuir com a reposição dos estoques de sangue e ajudar pacientes que necessitam de transfusões e outros tratamentos.

Nesta terça, a entidade disparou um aviso para doadores já cadastrados, através do WhatsApp, alertando estoque crítico para os seguintes tipos sanguíneos:

A+

A-

B+

O+

O-

Como doar?

Os interessados devem comparecer ao local entre os dias e horários disponíveis, e apresentar documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.

Para doar sangue, é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

pesar mais de 50 kg;

ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou do responsável legal, enquanto pessoas com mais de 60 anos somente podem doar caso já tenham realizado doações anteriormente);

não deve estar em jejum nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento;

ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior;

evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Outros lugares disponíveis para doação de sangue

Após os shoppings, o Hemóvel desembarca em outros pontos da capital baiana, sendo que nas próximas semanas retomam a ação nos respectivos estabelecimentos. São eles:

12/09 – Centro Universitário Jorge Amado

Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 6775 - Paralela

Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

14 a 19/09 – Shopping Bela Vista

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista

Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

14/09 – Estação Nova Lapa

Endereço: Estação da Lapa, Tororó

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

15 a 17/09 – Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE)

Endereço: Edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, Avenida 4, nº 495, Plataforma 05, Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

18 e 19/09 – Salvador Shopping

Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

21 a 26/09 – Shopping Bela Vista

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista

Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço;

21 a 22/09 – Grau Técnico Plataforma

Endereço: Rua dos Ferroviários, s/n, bairro Plataforma

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

23 a 25/09 – Clinica de Referência à Saúde da Mulher

Endereço: Rua Santa Rita, s/n – Centro, São Francisco do Conde - BA

Horário: 08h às 16h, com 1h de intervalo para almoço;

26 e 28/09 – Salvador Shopping

Endereço: Avenida Tancredo Neves Nº 3133, Caminho das Árvores

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

29 e 30/09 – Neoenergia Narandiba

Endereço: Avenida Edgard Santos, 300 - Narandiba

Horário: 08h às 17h, com 1h de intervalo para almoço;

28 a 30/09 – Shopping Bela Vista

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 – Horto Bela Vista

Horário: 09h às 18h, com 1h de intervalo para almoço.

Locais fixos para doação em Salvador

Hemocentro Coordenador - Salvador

Endereço: Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas - Cep: 40.286-240 - Complexo HGE, Hemoba e Cican

Tel.: (71) 3194-7864

E-mail: [email protected]

Funcionamento: Segunda a sexta-feira - 07h30 às 18h30; Sábado - 07h30 às 16h30

UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador

Endereço: Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma - Cep: 40.415-000

Tel.: (71) 3310-1349 / 3310-1224

E-mail: [email protected]

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h10 às 11h30 e 13h às 16h

UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos - Salvador

Endereço: Rua Direta do Saboeiro, s/n - Cabula, Salvador - BA, 40301-110

Tel.: (71) 3116-5643

E-mail: [email protected]

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 17h.

UC Hemoba - Hospital do Subúrbio - Salvador