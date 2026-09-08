Liberdade e Cajazeiras terão exames e consultas gratuitos nesta semana

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Os bairros Liberdade e Cajazeiras, em Salvador, contarão com a Feira Saúde Mais Perto nesta semana. A estratégia dispõe de exames e consultas gratuitos, e acontece das 8h às 16h.

Na quinta-feira, 10 e sexta-feira, 11, o projeto será realizado na Liberdade, no Centro Social Urbano (CSU). Já no sábado, 12, e domingo, 13, a ação acontecerá em Cajazeiras, no Ginásio de Esportes de Cajazeiras.

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Durante o evento, a população terá acesso a:

Exames: ultrassonografia (abdômen total, tireoide, transvaginal, vias urinárias, região pélvica, próstata via abdominal e bolsa escrotal), eletrocardiograma (ECG), preventivo e coleta laboratorial.

Consultas: ginecologista

Cirurgias: mamoplastia redutora não estética, destinadas exclusivamente a pacientes previamente agendados por meio do Sistema Lista Única e do Sesab Atende, da região de saúde de Salvador.

Como participar?

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar CPF, RG, Cartão do SUS e solicitação médica.

A iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a Feira Saúde Mais Perto levará exames e consultas a mais dois bairros de Salvador nesta semana.