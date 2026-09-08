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Passar mais de 30 minutos sentado eleva risco de câncer, alerta estudo

A falta de movimentação pode ocasionar em mortes pela doença

Franciely Gomes
Por
O sedentarismo é um fator determinante para o câncer
O sedentarismo é um fator determinante para o câncer - Foto: Ilustrativa | Magnific

Passar muito tempo sentado pode ser um fator determinante para mortes causadas por câncer. Segundo um estudo publicado na revista PLOS Medicine, o acúmulo de tempo sem movimentação faz diferença no diagnóstico da doença.

Classificado como comportamento sedentário prolongado, passar mais de 30 minutos sem levantar de uma cadeira ou sofá aumenta em 9% o risco de morte por câncer. A condição também aumenta 3% o risco de diagnóstico da doença e 5% em tipos ligados à obesidade e ao diabetes tipo 2.

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De acordo com os pesquisadores, mais de 91 mil pessoas no Reino Unido foram analisadas no estudo. Os participantes usaram um dispositivo no pulso por sete dias para registrar níveis de atividade, tendo a informações cruzadas com históricos antigos.

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Os resultados confirmaram a influência do sedentarismo no diagnóstico da doença, reforçando que o acúmulo de horas sem movimentação podem ser extremamente prejudiciais à saúde.

Como reduzir o risco?

Apesar do risco real, ele pode ser revertido com a prática diária de atividade físicas. Os números apontam que pessoas que levantaram com frequência apresentaram melhores resultados.

As pausas para levantar foram essenciais para apresentar um menor risco de morte por câncer e menor incidência da doença. Dentre as principais recomendações estão atividades leves, como caminhada.

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Tags

Câncer prevenção Saúde

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