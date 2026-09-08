REMÉDIO
Medicamento para prevenção de enxaqueca é aprovado pela Anvisa
Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para enxaqueca nesta terça-feira, 8. O fármaco atogepanto, de nome comercial Aquipta, é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca, que afeta 15% da população mundial.
A resolução da Anvisa diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento, de 10 mg e de 60 mg, que serão vendidas em caixas contendo 28 unidades.
“Apesar da existência de algumas opções terapêuticas para prevenção da enxaqueca, muitas delas não atuam especificamente nos mecanismos fisiopatológicos da doença”, pontua o documento.
Ainda na nota, a agência ressaltou que o Aquipta representa, portanto, “uma nova opção de tratamento oral para prevenção da enxaqueca episódica e crônica”.
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Como o medicamento funciona?
O Aquipta é um antagonista oral do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). O CGRP é um neuropeptídeo envolvido na ativação de vias relacionadas às crises de enxaqueca.
Dessa forma, o bloqueio da interação entre o CGRP e seu receptor consegue conter as dores.
“A nova terapia oferece uma alternativa para pacientes que apresentam resposta insuficiente aos tratamentos atualmente disponíveis, ampliando as opções terapêuticas para o manejo da doença”, diz a AbbVie, farmacêutica que desenvolveu o fármaco.
Ainda não tem preço definido para o remédio. Ele passará em breve por uma definição na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).