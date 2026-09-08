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REMÉDIO

Medicamento para prevenção de enxaqueca é aprovado pela Anvisa

Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento

Edvaldo Sales
Por
Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento
Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento - Foto: Reprodução | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para enxaqueca nesta terça-feira, 8. O fármaco atogepanto, de nome comercial Aquipta, é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca, que afeta 15% da população mundial.

A resolução da Anvisa diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento, de 10 mg e de 60 mg, que serão vendidas em caixas contendo 28 unidades.

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“Apesar da existência de algumas opções terapêuticas para prevenção da enxaqueca, muitas delas não atuam especificamente nos mecanismos fisiopatológicos da doença”, pontua o documento.

Ainda na nota, a agência ressaltou que o Aquipta representa, portanto, “uma nova opção de tratamento oral para prevenção da enxaqueca episódica e crônica”.

Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento
Resolução da agência diz que foram autorizadas duas apresentações do medicamento - Foto: Divulgação

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Como o medicamento funciona?

O Aquipta é um antagonista oral do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). O CGRP é um neuropeptídeo envolvido na ativação de vias relacionadas às crises de enxaqueca.

Dessa forma, o bloqueio da interação entre o CGRP e seu receptor consegue conter as dores.

“A nova terapia oferece uma alternativa para pacientes que apresentam resposta insuficiente aos tratamentos atualmente disponíveis, ampliando as opções terapêuticas para o manejo da doença”, diz a AbbVie, farmacêutica que desenvolveu o fármaco.

Ainda não tem preço definido para o remédio. Ele passará em breve por uma definição na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

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