Anvisa suspende fabricação de produtos Omo, Comfort e Brilhante

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza para roupas na unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo. A medida alcança as linhas de sabão líquido e amaciante líquido das marcas Omo, Comfort e Brilhante.

A decisão foi tomada após uma fiscalização realizada entre os dias 24 e 28 de agosto, que identificou falhas relacionadas às chamadas Boas Práticas de Fabricação (BPF). Apesar da suspensão da produção, a agência não determinou a retirada dos produtos que já estão no mercado.

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Produtos que já foram fabricados estão liberados

De acordo com a Anvisa, as informações analisadas até o momento não apontaram contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes que já foram produzidos na fábrica.

Com isso, os produtos que estão disponíveis para os consumidores continuam autorizados para venda, distribuição e uso. Também não houve determinação para que os itens sejam recolhidos.

A suspensão, portanto, está restrita à fabricação de novos lotes dos produtos afetados na unidade de Vinhedo.

Quais problemas foram encontrados pela fiscalização?



Durante a inspeção, realizada pela Anvisa em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Vinhedo, foram identificadas irregularidades em três áreas.

Os problemas envolvem os controles feitos durante a fabricação e antes da liberação dos produtos, o acompanhamento da água utilizada no processo produtivo e os procedimentos adotados para investigar e corrigir falhas identificadas pela própria empresa.

Segundo a agência, as situações encontradas representam descumprimento das Boas Práticas de Fabricação, conjunto de normas voltadas ao controle de qualidade e à segurança dos produtos.

A suspensão foi determinada de maneira preventiva para impedir a produção de novos lotes enquanto as irregularidades não forem corrigidas.

Unilever diz que já iniciou adequações

Segundo divulgado pelo G1, a Unilever informou que recebeu a equipe da Anvisa para uma fiscalização na unidade de Vinhedo, responsável pela fabricação de produtos de cuidados com a casa.

Segundo a empresa, a inspeção apontou oportunidades de melhoria em processos de documentação e controle. A determinação, publicada no Diário Oficial em 2 de setembro de 2026, está relacionada às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido.

A fabricante afirmou ainda que as linhas envolvidas foram temporariamente paralisadas para que sejam implementadas as melhorias solicitadas pela agência.

A Unilever também reforçou que todos os produtos de cuidados com a casa fabricados na unidade, independentemente do lote, continuam liberados para comercialização e utilização pelos consumidores.

As demais linhas de produção da fábrica seguem funcionando normalmente.

Outros produtos da fábrica não foram afetados

A unidade de Vinhedo também produz xampus e produtos para tratamento capilar das marcas Dove, Clear, Seda e TRESemmé. Essas linhas não foram atingidas pela determinação e continuam em operação.

Já o sabão em pó das marcas da Unilever é fabricado em outra unidade da empresa, localizada em Indaiatuba, também no estado de São Paulo. A produção desse produto não sofreu qualquer restrição.

Fiscalização faz parte de operação da Anvisa

A inspeção realizada na Unilever integra uma série de fiscalizações promovidas pela Anvisa em fabricantes de saneantes, categoria que reúne produtos utilizados para limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Ao longo de 2026, a agência já realizou sete inspeções em fabricantes do setor. Deste total, quatro envolveram empresas que estão entre as maiores fabricantes do país.

Segundo a Anvisa, o objetivo das fiscalizações é verificar se as empresas seguem as boas práticas de fabricação e se os produtos colocados no mercado atendem às condições de qualidade e segurança exigidas.