Lote de água mineral é interditato após Anvisa identificar coliformes

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de água mineral natural sem gás da marca Vitoriosa após a identificação de coliformes totais em uma análise microbiológica.

A medida, publicada nesta quarta-feira, 2, é válida especificamente para o lote 110426L5, fabricado pela empresa GEPF Agro Indústria Ltda. Durante o teste, uma amostra do produto apresentou resultado considerado insatisfatório, com presença de coliformes totais em 250 ml de água.

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A análise foi realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

A interdição determinada pela Anvisa tem caráter cautelar e preventivo. Com a medida em vigor, o lote afetado não pode ser comercializado.

A presença de coliformes totais é utilizada como indicador das condições sanitárias da água e pode apontar possíveis falhas de higiene, processamento ou armazenamento.

No entanto, a identificação desses microrganismos não significa necessariamente que haja bactérias de origem fecal ou causadoras de doenças. Para determinar o tipo específico de contaminação, são necessários exames complementares.

A resolução da Anvisa não informa a identificação de outras bactérias na amostra e também não registra casos de consumidores que tenham apresentado problemas de saúde após o consumo da água.