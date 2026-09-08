Castração gratuita de cães e gatos na Paralela começa nesta terça

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A Avenida Paralela, em Salvador, vai oferecer castração gratuita para cães e gatos a partir desta terça-feira, 8. O Castramóvel ficará no estacionamento da Ferreira Costa.

Para realizar o serviço, o animal deve:

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Ter entre seis meses e cinco anos e 11 meses de idade;

estar em boas condições de saúde;

ter carteira de vacinação antirrábica em dia. Caso a vacina tenha sido aplicada recentemente, é necessário aguardar o prazo mínimo de 15 dias antes do procedimento.

cumprir jejum rigoroso de 10h a 12h, inclusive de água, devido à necessidade de anestesia.

Como participar?

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, a partir das 8h. No local, serão distribuídas 40 fichas por dia para gatos com atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras. Às terças e quintas-feiras, serão disponibilizadas 30 fichas para cães.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve possuir o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) vinculado ao município de Salvador. Também é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Não há informações sobre até quando o serviço ficará no local.

Importância da castração

A castração contribui para o controle da superpopulação de animais, além de auxiliar na prevenção de doenças, como piometra, pseudociese, hiperplasia mamária e tumores.

O procedimento também reduz a proliferação de zoonoses e contribui para a promoção da saúde pública.

A ação é realizada por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) e da Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa). Somente no mês de agosto, 1.744 animais foram beneficiados pelo serviço.