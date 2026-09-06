ALERTA
Adoçante popular pode estar ligado ao aumento de doenças cardiovasculares
Alimento pode causar consequências graves ao funcionamento do corpo humano
Apesar de ser sugerido como uma das opções mais saudáveis para quem quer perder peso sem abrir mão do açúcar, o xilitol pode ser um vilão. De acordo com um estudo apresentado no Congresso de Cardiologia da ESC, o adoçante pode ser o responsável pelo aumento de doenças cardiovasculares.
Os dados apontam que elevados níveis da substância encontradas no sangue dos 17.710 pacientes analisados estavam associadas a maiores chances de mortes por infarto e AVC, chegando a 57%.
Foram revisados históricos de participantes do Estudo Longitudinal Canadense sobre Envelhecimento e a Investigação Prospectivas Europeia sobre Câncer (EPIC-Norfolk), que apresentaram crescimento significativo de predisposição a estas doenças.
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No entanto, os pesquisadores responsáveis pelo estudo atual destacaram que os resultados ainda não são 100% seguros. Em entrevista ao New York Post, o representante do estudo alegou que ainda há pouco conhecimento sobre a segurança cardiovascular desse adoçante natural.
Também não é possível comprovar se o aumento dos níveis de xitol dos pacientes foram ocasionados pelo consumo gradativo da substância ou dos processos naturais do corpo, que costuma produzir a substância no sangue.