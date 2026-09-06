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Adoçante popular pode estar ligado ao aumento de doenças cardiovasculares

Alimento pode causar consequências graves ao funcionamento do corpo humano

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Doenças cardiovasculares podem ser mais comuns em quem consome o adoçante
Doenças cardiovasculares podem ser mais comuns em quem consome o adoçante - Foto: Ilustratativa | Magnific

Apesar de ser sugerido como uma das opções mais saudáveis para quem quer perder peso sem abrir mão do açúcar, o xilitol pode ser um vilão. De acordo com um estudo apresentado no Congresso de Cardiologia da ESC, o adoçante pode ser o responsável pelo aumento de doenças cardiovasculares.

Os dados apontam que elevados níveis da substância encontradas no sangue dos 17.710 pacientes analisados estavam associadas a maiores chances de mortes por infarto e AVC, chegando a 57%.

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Foram revisados históricos de participantes do Estudo Longitudinal Canadense sobre Envelhecimento e a Investigação Prospectivas Europeia sobre Câncer (EPIC-Norfolk), que apresentaram crescimento significativo de predisposição a estas doenças.

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No entanto, os pesquisadores responsáveis pelo estudo atual destacaram que os resultados ainda não são 100% seguros. Em entrevista ao New York Post, o representante do estudo alegou que ainda há pouco conhecimento sobre a segurança cardiovascular desse adoçante natural.

Também não é possível comprovar se o aumento dos níveis de xitol dos pacientes foram ocasionados pelo consumo gradativo da substância ou dos processos naturais do corpo, que costuma produzir a substância no sangue.

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Tags

nutrição Saúde xilitol

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