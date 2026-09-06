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SAÚDE

Saiba como o café da manhã muda a reação do corpo no almoço

Estudo aponta que o glucagon pode criar uma “memória metabólica” após a primeira refeição

Gustavo Zambianco
Por
Café da manhã
Café da manhã - Foto: Reprodução | Magnific

A alimentação feita logo pela manhã pode influenciar a forma como o organismo reage à comida consumida algumas horas depois. Esse fenômeno é conhecido pelos pesquisadores como “efeito da segunda refeição” e ganhou novas explicações a partir de um estudo realizado pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos.

Publicado em abril na revista Frontiers in Endocrinology, o trabalho identificou uma possível participação do glucagon, hormônio que atua junto à insulina no controle da glicose no sangue.

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Os pesquisadores observaram que a quantidade de glucagon presente pela manhã pode deixar uma espécie de “memória metabólica” no fígado. Com isso, o órgão pode responder de maneira diferente à refeição seguinte.

Como insulina e glucagon agem?

A insulina e o glucagon desempenham funções opostas na regulação da glicose.

Enquanto a insulina contribui para retirar o açúcar da circulação e favorecer seu armazenamento, o glucagon estimula o fígado a liberar glicose no sangue.

A equipe de Vanderbilt quis descobrir se a atuação do glucagon poderia continuar depois da primeira refeição e interferir no funcionamento do organismo horas mais tarde.

Durante os experimentos, os cientistas perceberam que níveis elevados do hormônio pela manhã estavam relacionados a uma maior dificuldade do fígado em armazenar glicose na refeição seguinte.

Mesmo quando as concentrações de insulina e glicose eram semelhantes no segundo momento, o fígado continuava liberando açúcar na circulação.

Enzima pode explicar o fenômeno

Os pesquisadores relacionaram esse comportamento à redução da glucocinase, uma enzima envolvida na captação e no armazenamento de glicose pelo fígado.

A observação indica que o glucagon pode ter uma influência maior no chamado efeito da segunda refeição do que se acreditava anteriormente.

Na prática, o resultado ajuda a explicar como uma resposta hormonal provocada pela primeira refeição pode permanecer por mais tempo e modificar a maneira como o organismo administra a glicose posteriormente.

Descoberta pode ajudar pesquisas sobre diabetes

O mecanismo identificado pode ter importância principalmente para pessoas com diabetes tipo 2.

Segundo os pesquisadores, a descoberta ajuda a compreender por que os níveis de glicose podem aumentar ao longo do dia mesmo quando os resultados registrados pela manhã estão dentro dos parâmetros considerados normais.

O estudo também abre espaço para novas estratégias de tratamento que levem em consideração a atuação conjunta dos dois hormônios responsáveis pela regulação da glicose, em vez de concentrar a atenção apenas na insulina.

Pesquisa ainda não foi comprovada em humanos

O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Fisiologia Molecular e Biofísica da Universidade Vanderbilt.

A pesquisa foi liderada por Hannah Waterman, sob supervisão de Alan Cherrington, Jacquelyn Turner e Dale Edgerton.

Um ponto importante é que os experimentos foram realizados em cães. Por isso, os resultados ainda não permitem afirmar que exatamente o mesmo mecanismo ocorre em seres humanos.

Os pesquisadores agora pretendem investigar quais processos moleculares estão envolvidos nessa chamada memória metabólica e de que maneira ela pode ser modificada em doenças relacionadas ao metabolismo.

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