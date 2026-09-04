Quer ganhar tempo no treino? Evite estes cinco erros

Na correria da rotina, muitas pessoas transformam o treino de musculação em uma disputa contra o relógio. Para garantir o famoso "tá pago" do dia, é comum ser vencido pela tentação de ir fazendo adaptações sem nem se quer consultar a opinião de um especialista na área.

O problema é que, na maioria das vezes, essas adaptações são erros que comprometem o resultado. Em conversa com A Tarde, o profissional de educação física Caio Frederico apontou cinco erros que você precisa evitar para prezar pela qualidade da sessão.

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1. Reduzir demais o intervalo entre as séries

Cortar o descanso é uma das primeiras estratégicas adotadas por quem quer acelerar o treino de musculação. Segundo Caio Frederico, porém, o intervalo entre as séries é uma variável que faz parte da organização do treino e precisa ser planejado baseado na realidade do aluno.



Reduzir demais o tempo estabelecido pode prejudicar a recuperação necessária para próxima série e afetar a qualidade do exercício.

Solução: controlar o descanso em vez de simplesmente cortá-lo. Para isso, conte com o direcional de um profissional capacitado.

2. Sacrificar a execução para ganhar tempo

A preocupação em terminar rápido não pode interferir na execução. De acordo com o especialista, comprometer a técnica para avançar pela ficha pode reduzir a qualidade daquilo que está sendo feito, diminuir a eficácia e, até mesmo, aumentar o risco de lesões.

Solução: preservar a execução mesmo que isso signifique fazer menos exercícios da ficha naquele dia mais corrido.

3. Tentar encaixar exercícios demais

Quando o tempo disponível diminui, um erro comum é achar que precisa comprimir uma ficha extensa de exercícios em poucos minutos. Para Caio Frederico, esse hábito faz a pessoa perder de vista o que realmente precisa ser priorizado naquele treino;

Solução: em vez de pensar apenas em quantidade, a proposta deve ser selecionar melhor os exercícios, respeitando tempo de treinamento, objetivo, condicionamento físico e outras questões mais individuais.

4. Aumentar muito a intensidade

Ter pouco tempo não deve ser motivo para querer um treino inteiro que leve ao limite. Segundo o profissional, aumentar excessivamente a intensidade na tentativa de compensar uma sessão mais curta pode elevar demais a demanda cardiovascular, provocar desconfortos, fadiga excessiva e queda na qualidade dos exercícios.

Solução: trabalhar com intensidade adequada, independente do que marca o relógio.

5. Fazer sempre exatamente o mesmo treino

O último erro é repetir continuamente os mesmos exercícios, com a mesma carga e o mesmo número de repetições. O personal trainer conta que essa decisão limita a evolução da pessoa.

Solução: perceber quando o treino que antes desafiava passou a ficar fácil e, a partir daí, ajustar alguma variável de forma gradual, como carga, repetições, volume ou dificuldade.

Como ganhar tempo de verdade na academia?

De forma prática, ganhar tempo no treino passa menos por acelerar os exercícios e mais por chegar à sessão sabendo o que será priorizado. Com uma proposta definida, é possível evitar decisões improvisadas e selecionar o que realmente deve ser feito.

“Eficiência não significa transformar todos os treinos de musculação em uma competição. Um treino curto não precisa necessariamente ser exaustivo. O foco deve ser organizar melhor os exercícios no período disponível”, conclui o personal trainer.

Fonte: Caio Frederico é personal trainer, graduado em Educação Física pela UCSAL, com atuação profissional desde 2017. É pós-graduado em Biomecânica e possui MBA em Gestão de Equipes e Liderança.