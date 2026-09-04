Hospital São Rafael promove roda de conversa sobre doação de órgãos

Siga o A TARDE no Google

Mês de conscientização para a doação de órgãos e tecidos, setembro contará com uma série de ações sobre o tema. No dia 9, o Hospital São Rafael promove uma roda de conversa às 14 horas, no Auditório Luigi Faroldi.

O evento, que faz parte do calendário do Setembro Verde, contará com médicos de referência na área, líderes religiosos, representantes da sociedade e pacientes transplantados, para uma rica troca de experiências e desmistificação do tabu em torno da doação de órgãos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O encerramento ficará por conta do Coral Neojiba, que fará uma apresentação especial para os convidados.