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SETEMBRO VERDE

Hospital São Rafael promove roda de conversa sobre doação de órgãos

Evento pretende conscientizar sobre os mitos em torno da ação

Franciely Gomes
Por
A campanha de doações de órgão dura todo o mês de setembro
A campanha de doações de órgão dura todo o mês de setembro - Foto: Ilustrativa | Freepik

Mês de conscientização para a doação de órgãos e tecidos, setembro contará com uma série de ações sobre o tema. No dia 9, o Hospital São Rafael promove uma roda de conversa às 14 horas, no Auditório Luigi Faroldi.

O evento, que faz parte do calendário do Setembro Verde, contará com médicos de referência na área, líderes religiosos, representantes da sociedade e pacientes transplantados, para uma rica troca de experiências e desmistificação do tabu em torno da doação de órgãos.

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Doação de órgãos Saúde setembro verde

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