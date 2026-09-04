SALVADOR
Unidade móvel oferece atendimento gratuito para mulheres em setembro
Serão ofertados exames de mamografia e preventivo para mulheres a partir e 25 anos
A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher irá oferecer atendimentos gratuitos à população feminina durante todo o mês de setembro. Serão realizados exames de mamografia e preventivo (cipatológico) para mulheres a partir e 25 anos.
O carro está localizado no estacionamento da loja Ferreira Costa, da Avenida Paralela, e os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h.
O que é necessário para o agendamento?
Para realizar o agendamento, as pacientes devem comparecer ao local e apresentar cópias do Cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência. A mamografia está disponível para mulheres entre 40 e 74 anos, enquanto o exame preventivo pode ser agendado por mulheres de 25 a 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual.
A Unidade Móvel dispõe de estrutura para a realização dos atendimentos, com:
- Consultório;
- Sala de mamografia equipada com mamógrafo digital e negatoscópio;
- Mesa ginecológica;
- Banheiro adaptado.
O espaço também conta com recepção, sala de espera e uma tenda externa com estrutura multimídia para ações educativas. A unidade possui ainda recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção.
Atendimento acontece no mês de setembro
Iniciado na última quinta-feira, 3, o projeto itinerante da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher segue até o dia 30 de setembro. A iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres ao rastreamento e à detecção precoce dos cânceres de mama e de colo do útero.
Além da realização dos exames, o projeto também promove ações de educação em saúde, com orientações voltadas à prevenção e aos cuidados com a saúde feminina.
A iniciativa representa uma estratégia do Sesc diante da elevada incidência dos cânceres de mama e de colo do útero no país e contribui para as ações do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero, do Ministério da Saúde.
O rastreamento e a identificação precoce das doenças podem aumentar as chances de cura e sobrevida das pacientes, ao reduzir o intervalo entre o surgimento da doença e o diagnóstico.
Serviço
- O que: Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher;
- Exames: Mamografia para mulheres de 40 a 74 anos e preventivo para mulheres de 25 a 64 anos;
- Quando: 03/09 a 30/09 - segunda a sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h;
- Onde: Estacionamento da loja Ferreira Costa (Paralela) - Avenida Luis Viana Filho, nº 006180, Loja Home Center Paralela, Salvador-BA;
- Custo: Gratuito Agendamento diretamente no local;
- Documentos necessários: Cópias do Cartão do SUS, RG e CPF; Comprovante de residência.