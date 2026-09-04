Salvador terá sol e calor durante feriadão de 7 de Setembro; veja previsão

Salvador deve ter tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas de até 31°C durante o feriadão de 7 de Setembro. A previsão indica possibilidade de chuva apenas nesta sexta-feira, 4, com melhora ao longo do dia.

Nesta sexta, a capital baiana terá sol com chuva pela manhã e redução da nebulosidade à tarde. A temperatura varia entre 24°C e 30°C, com 84% de chance de chuva e acumulado estimado em 2,1 milímetros.

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No sábado, 5, e no domingo, 6, o cenário muda. A previsão aponta sol entre algumas nuvens e ausência de chuva, com temperaturas entre 23°C e 31°C no sábado e de 23°C a 30°C no domingo.

Já na segunda-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, Salvador deve registrar sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros devem marcar entre 23°C e 28°C.

Previsão para o feriadão

Sexta-feira (4): 24°C a 30°C, com chuva pela manhã e melhora à tarde;

Sábado (5): 23°C a 31°C, sol entre nuvens e sem chuva;

Domingo (6): 23°C a 30°C, sol entre nuvens e sem chuva;

Segunda-feira (7): 23°C a 28°C, sol com muitas nuvens e sem chuva.

Chuva na Bahia

No restante da Bahia, a chegada de uma frente fria ao sul do estado entre sábado e domingo deve aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva no Sul e no Sudoeste baiano, especialmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Durante o feriado de 7 de Setembro, também há possibilidade de pancadas de chuva no extremo oeste da Bahia, em Vitória da Conquista e em Porto Seguro.

Na maior parte do Nordeste, a tendência é de sol e temperaturas elevadas durante o fim de semana prolongado.