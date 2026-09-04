Veja esquema de transporte para desfile de 7 de Setembro em Salvador

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O público que vai acompanhar o desfile de 7 de Setembro, na próxima segunda-feiral, 7, vai contar com um esquema especial de transporte. No intuito de atender a demanda de passageiros, haverá mudanças de itinerário para os ônibus que circulam pela região.

Além disso, haverpa programação para algumas linhas e 16 veículos de frota de apoio distribuídos entre estações e terminais. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), as mudanças ocorrem em razão das interdições previstas para o evento, como a Ladeira da Montanha, que fica fechada a partir das 5h.

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As mudanças afetam linhas que passam por:

Avenida Sete de Setembro;

Ladeira da Barra;

Centro;

Corredor da Vitória;

Rua da Graça;

Praça Castro Alves;

Rua Chile;

Ladeira da Montanha;

Rua Carlos Gomes;

Rua Conceição da Praia;

Rua Forte de São Pedro;

Largo dos Aflitos.

Os desvios serão realizados de forma progressiva, conforme o avanço da operação do desfile, e as linhas serão direcionadas para corredores alternativos até que possam retomar seus itinerários regulares. Entre os principais pontos de alteração estão os acessos ao Campo Grande, Praça da Sé, Comércio, Barra, Avenida Joana Angélica e Estação da Lapa.

Confira as alterações de itinerário

Corredor da Vitória com destino ao Campo Grande e à Praça da Sé

Serão desviadas pela Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto de ligação do Vale do Canela, Vale do Canela e Avenida Contorno, entre outros trechos, antes de retomarem seus itinerários.

Garcia com destino à Avenida Joana Angélica

Seguirão pela Avenida Anita Garibaldi, Avenida Vasco da Gama, Vale dos Barris, Dique, Sete Portas, Aquidabã e Vale do Nazaré.

Garibaldi com destino ao Comércio

Utilizarão a Avenida Anita Garibaldi, Vale do Canela e Avenida Contorno.

Garibaldi com destino a Cardeal da Silva

Também serão desviadas pela Avenida Anita Garibaldi, Vale do Canela e Avenida Centenário.

João das Botas a destinos variados

Ao Comércio: ônibus seguirão pela Rua Leovigildo Filgueiras, Praça Lord Cochrane, Vale do Canela e Avenida Contorno;

ao Corredor da Vitória: haverá retorno pela Rua João das Botas e circulação pelas ruas Araújo Pinho, Padre Feijó e Baronesa de Sauípe, com posterior acesso à Avenida Centenário;

à Avenida Joana Angélica: seguirão pela Rua Leovigildo Filgueiras, Padre Domingos de Brito, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, Dique do Tororó, Avenida Presidente Castelo Branco e Travessa Marquês;

à Barra,: desvio será pela Rua Leovigildo Filgueiras, Avenida Garibaldi, Vale do Canela, Ladeira da Gabriela, Rua Princesa Isabel, Rua Praguer Froes, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier e Avenida Centenário.

Saída do Comércio

Ao Campo Grande: serão desviadas pela Avenida Contorno, Vale do Canela e Avenida Reitor Miguel Calmon;

à Estação da Lapa: seguirão pela Avenida Contorno, Vale do Canela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Praça Lord Cochrane e Avenida Centenário, com acesso à Estação da Lapa;

à Avenida Anita Garibaldi: utilizarão a Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane e Avenida Anita Garibaldi.

à Barra Avenida: seguirão pela Avenida Contorno e Ladeira da Gabriela. à Barra/Canela: desvio será pela Avenida Contorno, Viaduto do Campo Grande, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó e Avenida Centenário;

à Barra/Centenário: utilizarão a Avenida Contorno, Vale do Canela e Avenida Centenário.

Politeama com destino ao Comércio e ao Centenário

Seguirão pelo Vale dos Barris e Avenida Centenário.

Politeama com destino ao Vale dos Barris

Avenida Centenário, Rua Airosa Galvão, Rua Marquês de Caravelas, Avenida Princesa Isabel e Viaduto da Gabriela.

Corredor da Vitória com destino à Praça da Sé

Seguirão pela Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Vale do Canela e Avenida Contorno, com retorno na Praça Maria Filipa.

Linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé

Seguirá pela Avenida Marquês de Caravelas, Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Vale do Canela, Avenida Contorno, Praça Maria Filipa, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Rua da Suécia e Avenida França, antes de retornar à região da Avenida Contorno.

Linha 1035 – Aeroporto x Praça da Sé, via Garibaldi

Seguirá pela Avenida Anita Garibaldi, Vale do Canela, Avenida Contorno, retorno na Praça Maria Filipa, Avenida Contorno, Vale do Canela, Praça Lord Cochrane e Avenida Garibaldi, onde retomará o itinerário normal.

Frota de apoio

Para reforçar o atendimento durante os períodos de maior demanda, a Semob disponibilizará 16 veículos de frota de apoio que vão ficar nos terminais disponíveis para a equipe de fiscalização empregar caso haja necessidade. Na Estação da Lapa, serão oito veículos, sendo das 13h às 23h. Na Estação Pirajá, serão dois veículos das 15h às 22h. O Terminal Acesso Norte contará com dois veículos das 14h às 21h, enquanto a Estação Águas Claras terá quatro veículos das 14h às 21h.