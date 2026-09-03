Feriado de 7 de setembro: confira o que abre e fecha em Salvador

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No feriado de 7 de setembro, é comemorada a Independência do Brasil. Em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), o funcionamento de espaços comerciais será alterado ou até mesmo suspenso durante a data.



Entre shoppings, lojas, mercados e outros pontos comerciais, confira como funcionarão os estabelecimentos da capital baiana durante o feriado. Confira!

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Confira o que abre e fecha em Salvador

● Funcionamento de shoppings e lojas

Shopping Bela Vista

Lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h;

abrem das 13h às 21h; Praça de alimentação, áreas de lazer e lojas âncoras: funcionam das 12h às 21h;

funcionam das 12h às 21h; SAC, academia Alpha Fitness, Cineflix e Centro Médico Bela Vista: possuem horários independentes, disponíveis em seus respectivos sites.

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: fechados;

fechados; Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo e Pernambucanas): abrem das 11h às 17h;

(Americanas, Riachuelo e Pernambucanas): abrem das 11h às 17h; Praça de Alimentação : funciona das 11h às 19h;

: funciona das 11h às 19h; Cinema (Cine Imperial) : segue a programação regular disponível no site oficial;

: segue a programação regular disponível no site oficial; Som na Praça (Eloy Cheideart) : apresentação das 13h às 14h45;

: apresentação das 13h às 14h45; Estacionamento: gratuito para os clientes durante o feriado.

Parque Shopping Bahia

Âncoras e Alimentação: funcionam das 12h às 21h;

funcionam das 12h às 21h; Alameda Gourmet: funciona das 12h às 22h;

funciona das 12h às 22h; Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

Shopping Barra

Lojas: abertas das 12h às 20h;

abertas das 12h às 20h; Praça de Alimentação / Fast food : funciona das 12h às 20h;

: funciona das 12h às 20h; Barra Gourmet , Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: abrem a partir das 12h;

, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: abrem a partir das 12h; Pista de Gelo: aberta das 12h às 20h;

aberta das 12h às 20h; Cinema: segue a programação regular disponível no site oficial.

Salvador Shopping

RedeMix: funciona das 11h às 21h;

funciona das 11h às 21h; Âncoras/Megalojas , Lazer, Alimentação e Farmácias : funcionam das 12h às 21h;

, : funcionam das 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

Mix Mateus: funciona das 07h às 22h;

funciona das 07h às 22h; Âncoras/Megalojas , Lazer, Alimentação e Farmácias : funcionam das 12h às 21h;

, : funcionam das 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

● Funcionamento de Mercados

Ceasa: funciona das 4h às 17h (funcionamento normal);

Mercado do Ogunjá: funciona das 6h às 13h (fechamento antecipado);

Mercado de Paripe: funciona das 5h às 14h (fechamento antecipado);

Mercado Sete Portas: funciona das 6h às 14h (fechamento antecipado);

Mercado do Rio Vermelho: boxes funcionam das 7h às 14h; praças de alimentação funcionam das 7h às 16h.

● Funcionamento dos bancos e Correios