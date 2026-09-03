VAI FUNCIONAR?
Feriado de 7 de setembro: confira o que abre e fecha em Salvador
Data comemora a Independência do Brasil
No feriado de 7 de setembro, é comemorada a Independência do Brasil. Em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), o funcionamento de espaços comerciais será alterado ou até mesmo suspenso durante a data.
Entre shoppings, lojas, mercados e outros pontos comerciais, confira como funcionarão os estabelecimentos da capital baiana durante o feriado. Confira!
Confira o que abre e fecha em Salvador
● Funcionamento de shoppings e lojas
Shopping Bela Vista
- Lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h;
- Praça de alimentação, áreas de lazer e lojas âncoras: funcionam das 12h às 21h;
- SAC, academia Alpha Fitness, Cineflix e Centro Médico Bela Vista: possuem horários independentes, disponíveis em seus respectivos sites.
Shopping Center Lapa
- Lojas e quiosques: fechados;
- Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo e Pernambucanas): abrem das 11h às 17h;
- Praça de Alimentação: funciona das 11h às 19h;
- Cinema (Cine Imperial): segue a programação regular disponível no site oficial;
- Som na Praça (Eloy Cheideart): apresentação das 13h às 14h45;
- Estacionamento: gratuito para os clientes durante o feriado.
Parque Shopping Bahia
- Âncoras e Alimentação: funcionam das 12h às 21h;
- Alameda Gourmet: funciona das 12h às 22h;
- Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.
Shopping Barra
- Lojas: abertas das 12h às 20h;
- Praça de Alimentação / Fast food: funciona das 12h às 20h;
- Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: abrem a partir das 12h;
- Pista de Gelo: aberta das 12h às 20h;
- Cinema: segue a programação regular disponível no site oficial.
Salvador Shopping
- RedeMix: funciona das 11h às 21h;
- Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação e Farmácias: funcionam das 12h às 21h;
- Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.
Salvador Norte Shopping
- Mix Mateus: funciona das 07h às 22h;
- Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação e Farmácias: funcionam das 12h às 21h;
- Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.
● Funcionamento de Mercados
- Ceasa: funciona das 4h às 17h (funcionamento normal);
- Mercado do Ogunjá: funciona das 6h às 13h (fechamento antecipado);
- Mercado de Paripe: funciona das 5h às 14h (fechamento antecipado);
- Mercado Sete Portas: funciona das 6h às 14h (fechamento antecipado);
- Mercado do Rio Vermelho: boxes funcionam das 7h às 14h; praças de alimentação funcionam das 7h às 16h.
● Funcionamento dos bancos e Correios
- Bancos: Não funciona! As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial ao público na segunda-feira, 7. O serviço será retomado somente na terça-feira, 8.
- Correios: Não funciona! Não ocorrerá atendimento presencial nas agências dos Correios no feriado. O serviço será retomado na terça-feira, 8.