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Feriado de 7 de setembro: confira o que abre e fecha em Salvador

Data comemora a Independência do Brasil

Agatha Victoria Reis
Por
Abre e fecha de Salvador
Abre e fecha de Salvador - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

No feriado de 7 de setembro, é comemorada a Independência do Brasil. Em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), o funcionamento de espaços comerciais será alterado ou até mesmo suspenso durante a data.

Entre shoppings, lojas, mercados e outros pontos comerciais, confira como funcionarão os estabelecimentos da capital baiana durante o feriado. Confira!

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Confira o que abre e fecha em Salvador

● Funcionamento de shoppings e lojas

Shopping Bela Vista

  • Lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h;
  • Praça de alimentação, áreas de lazer e lojas âncoras: funcionam das 12h às 21h;
  • SAC, academia Alpha Fitness, Cineflix e Centro Médico Bela Vista: possuem horários independentes, disponíveis em seus respectivos sites.

Shopping Center Lapa

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo e Pernambucanas): abrem das 11h às 17h;
  • Praça de Alimentação: funciona das 11h às 19h;
  • Cinema (Cine Imperial): segue a programação regular disponível no site oficial;
  • Som na Praça (Eloy Cheideart): apresentação das 13h às 14h45;
  • Estacionamento: gratuito para os clientes durante o feriado.

Parque Shopping Bahia

  • Âncoras e Alimentação: funcionam das 12h às 21h;
  • Alameda Gourmet: funciona das 12h às 22h;
  • Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

Shopping Barra

  • Lojas: abertas das 12h às 20h;
  • Praça de Alimentação / Fast food: funciona das 12h às 20h;
  • Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica: abrem a partir das 12h;
  • Pista de Gelo: aberta das 12h às 20h;
  • Cinema: segue a programação regular disponível no site oficial.

Salvador Shopping

  • RedeMix: funciona das 11h às 21h;
  • Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação e Farmácias: funcionam das 12h às 21h;
  • Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

Salvador Norte Shopping

  • Mix Mateus: funciona das 07h às 22h;
  • Âncoras/Megalojas, Lazer, Alimentação e Farmácias: funcionam das 12h às 21h;
  • Demais lojas e quiosques: abrem das 13h às 21h.

● Funcionamento de Mercados

  • Ceasa: funciona das 4h às 17h (funcionamento normal);
  • Mercado do Ogunjá: funciona das 6h às 13h (fechamento antecipado);
  • Mercado de Paripe: funciona das 5h às 14h (fechamento antecipado);
  • Mercado Sete Portas: funciona das 6h às 14h (fechamento antecipado);
  • Mercado do Rio Vermelho: boxes funcionam das 7h às 14h; praças de alimentação funcionam das 7h às 16h.

● Funcionamento dos bancos e Correios

  • Bancos: Não funciona! As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial ao público na segunda-feira, 7. O serviço será retomado somente na terça-feira, 8.
  • Correios: Não funciona! Não ocorrerá atendimento presencial nas agências dos Correios no feriado. O serviço será retomado na terça-feira, 8.
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7 de Setembro feriado Salvador

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